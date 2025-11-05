特教生遭毆瘀青照曝! 家長控校方試圖隱匿案情
生活中心／陳佳侖 、鄭國陽 台北報導
台北市議員林延鳳爆料，一名教保員在校車上不當管教，針對一名特教生動手，打到大腿瘀青紅腫，但校方卻態度消極拖延超過十天，儘管孩童家長控訴，加害教保員依舊與受害特教生一起搭校車超過一週，讓被打的孩童拒搭車，事情曝光後，校方緊急做出回應，已將這名教保員解職。
當事學生家長 陳先生：「小朋友都是爸爸的心頭一塊肉，其實當下是非常生氣。」
一想到還自被打的畫面，陳先生難掩心疼，因為孩子是特教生不擅表達，幸好自己有及早察覺。
特教生遭校方不當對待未通報。（圖／民視新聞）
當事學生家長 陳先生：「到學校看隨車的監視器影片才發現，隨車的教保員確實有動手揮打，小朋友的動作，但是從10月16日我們反映，到10月27日，那學校方沒有做任何的通知家長，那甚至隨車的教保員，還繼續跟小朋友隨車，也沒有做隔離。」
時間回推到10/16號，事發當天，學生返家後，情緒明顯低落，身上出現明顯瘀青，由於是特教生，不善表達，隔天詢問隨車教保員，卻聲稱學生上學期間心情良好，沒有異樣，於是家長要求調閱學校監視器，希望能了解狀況，但卻遲遲沒有收到調閱結果，直到10/27會同警方到學校查看監視器，這才發現孩子遭隨車教保員毆打。事件發生後，該名特教生，還與施暴教保員，一同搭乘校車長達11天，離譜的是學校至今還未協助受害特教生進行心理輔導！
林延鳳揭特教生遭校方不當對待未通報，要求台北市長蔣萬安道歉。（圖／民視新聞）
台北市議員（民）林延鳳：「這位校長他過去曾經也因為，校安事件延誤通報，而被社會局裁處，然後呢今年又被教育局，遴選為正式的校長，請問這位校長他真的事任嗎。」
台北市議員（民）林延鳳 vs. 台北市長 蔣萬安：「學校到今天啊，沒有跟家長講過一句對不起，如果校方有任何延誤通報的情形，我們是依法追究相關責任，所以你不道歉。」
不過台市長蔣萬安議會備詢態度，引發家長不滿，對此，北市教育局承諾，將全面強化特教生安全防護機制，避免讓更多特教學生受到傷害。
原文出處：特教生遭毆！教保員仍隨車逾一週 未隔離處置！家長控校方試圖隱匿案情
