特教生遭毆！ 蔣萬安：將校長送考核會懲處

家長轟蔣萬安傲慢！ 特教生遭毆紅腫瘀青。（圖／TVBS）

台北市一所特教幼兒園驚傳不當管教事件，一名6歲特教班學童遭隨車教保員毆打大腿，導致紅腫挫傷。儘管事發於10月16日，校方卻遲至11月4日才向家長道歉，且未及時通報並讓涉事教保員持續隨車。家長憤怒指出孩子近期明顯抗拒搭乘校車，而台北市長蔣萬安表示正積極調查校方責任，將依規定懲處。此事件也引發議員批評校方延誤通報，並要求市長向家長道歉。

這起事件發生在台北市某間幼兒園，一名就讀大班的6歲特教孩童於10月16日被隨車教保員毆打大腿，造成明顯紅腫挫傷。孩子的父親表示，小朋友放學回到家後，他們發現孩子大腿有明顯受傷痕跡，即使過了30分鐘，紅腫痕跡仍然非常明顯，讓他感到非常心疼。

據了解，涉事教保員表示動手原因是因為小朋友在車上翹腳。孩子的父親反駁，平常只要跟孩子說明，他是能聽得懂的。家長會長於10月17日到學校要求調閱隨車監視器，卻沒得到回應。家長直到10月27日才得以在學校查看監視器影片，確認教保員確實有動手打小朋友，而隨車教保員也承認有打小朋友。

陳爸爸對校方處理方式極為不滿，從10月16日反映到27日，校方都沒有通知家長，且涉事教保員仍繼續隨車。他指出，小朋友最近明顯抗拒搭乘校車，校方直到11月4日才打電話道歉，對事隔三週校方才道歉感到不滿。

台北市議員林延鳳批評校方延誤通報，要求市長蔣萬安向家長道歉。蔣萬安回應，正在積極調查校方責任，如果校方確實有責任，校方就必須扛起，市府將依規定懲處。學校秘書表示，事後於影像確認隨車人員有不當行為後，已立即終止聘僱。

