特教童疑遭教保員不當管教 北市府：依法究責絕不護短

大腿明顯紅腫還有手掌印，1名就讀某特教幼兒園具多重障礙的學童，遭到校方隨車人員動手打大腿，孩子回家後情緒低落，近期也出現抗拒坐校車的狀況，家長看了好心疼。

學童家長陳先生指出，「老師說明動手原因就是小朋友在車上翹腳，所以就打他，小朋友回到家過了30分鐘，那個紅腫痕跡還非常明顯，所以我不曉得教保員當時的力道是多大，才會有這樣子的痕跡。」

議員指出，10月16日家長替小孩更衣時發現小孩大腿有明顯掌印，家長在事發後，10月27日在家長會長的陪同下看到監視器畫面，發現自己家的孩子在最後一站下車前，與隨車教保員獨處期間，被身形壯碩的教保員用力打大腿造成紅腫。中間長達11日，學校通報機制失能，也沒有隔離加害人與被害人。

校方秘書解釋道，「本校於事發隔日因家長會反映而知悉，當日立即進行校安通報保留影像，事後於影像確認隨車人員有不當行為後，立即終止聘僱維護幼兒權益。」

校方澄清，事發後隔日就進行校安通報，確認此事後已經立即將行為人停聘，並向家長道歉。

北市教育局則表示，已經派員入校督導從速從嚴調查，只要有疏失就依法究責、絕不護短。

台北市教育局主任秘書鍾德馨說明，「教育局高度重視，第一時間已立即介入，明確要求學校召開校事會議啟動調查，並已指派督學到校查察學校行政處理流程，另檢討隨車人員管理SOP，全面強化特教學生安全防護。」

蔣萬安則表示，如果校方有任何延誤通報，將依法追究校方責任，目前已經要求校方說明依規定處理，正在積極調查校方責任依規定懲處，外部調查委員也都開始調查。