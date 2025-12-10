特教艦評專職化 全教總籲中央地方合力改善

特教教師長期處於教學與鑑定評估兩頭燒的困境，全教總今天(10日)召開記者會，公布最新調查結果顯示，全國各縣市的現況與法規上仍有不小落差。全教總呼籲教育部跟地方縣市政府應該正視問題並盡速改善，以維護特教師生的權益。

全教總指出，為了保障特教學生受教權益，教育部在2023年修改「特殊教育法」，增置專職評鑑員額與提供合理的評鑑待遇。為了瞭解落實情況，全教總除了在去年首度進行調查，今年再次調查後顯示仍有幾大狀況需進一步改善，包括中央補助杯水車薪、地方增置屈指可數，修法已滿一年但落實情況仍未到位，以及特教師多無感。

全教總理事長侯俊良表示，在「特教教師對專職鑑定評估人員制度推動有感度調查」的結果顯示，知道縣市有設置專職評鑑人員者僅58.6%，申請過專職評鑑支援的僅有10.9%，更對於評鑑工作量降低無感的則高達86.9%，顯示即便修法已滿一年，多數特教老師仍陷於教學艦評兩頭燒的困境中，也影響到特殊生的受教權益。

全教總特教主委鍾正信也進一步說明，國教署雖有補助國立學校跟各縣市達100個專職艦評員額，但在各縣市的落實上來看，目前只有桃園市跟屏東縣有真正達到目標，可見專職人力在各縣市極度不足。

侯俊良因此呼籲中央跟地方應該好好討論，到底是哪裡出了問題，若地方有需求也應該盡快向中央提出。他說：『(原音)我們呼籲教育部跟地方政府要好好檢討，我們提出這樣子的數據，到底困難點在哪裡，增置人員這麼困難嗎？縣市政府的困難點到底在哪裡，如果需要中央這邊協助，是不是應該要提出你的一個問題點，去把這個問題解決，而不是讓這個問題持續在現場，造成現場人員困擾，更重要是影響學生學習權益。』

另外，在艦評待遇方面，除了兼任艦評人員的施測費有百分百達成外，其他都還有加強之處，尤其以「兼任艦評人員鑑定評估工作安排於平日下班後時段、夜間或假日進行者，是否依法給予補休及課務排代」的落實狀況最差，僅有59.1%。全教總呼籲教育部跟各地方政府主管機關都應該正視特教生的受教權，讓國內特教艦評朝專職為主、兼職為輔的方向邁進，真正落實專業分工及友善特教職場環境。

全教總指出，這份特教師有感度問卷樣本共1093份，調查區間為11/6-11/28。(編輯：許嘉芫)