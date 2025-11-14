特教親師生齊聚九九峰動物樂園

「點燈之愛特教班親師生戶外教育活動」一千人共同參與，孩子們走出教室、親近自然，在動物世界中探索學習。（記者徐義雄翻攝）

記者徐義雄／台中報導

台中市政府教育局十四日在南投縣九九峰動物樂園展開「點燈之愛特教班親師生戶外教育活動」，活動邀請台中市國中小集中式特教班學生、教師、家長及教助員等一千人共同參與，孩子們走出教室、親近自然，在動物世界中探索學習。

教育局長蔣偉民說，每一位特教孩子都有屬於自己的亮點，透過「點燈之愛」活動提供孩子們走出戶外、探索世界的機會，協助他們找到自信與希望，溫暖陪伴孩子成長；從課程設計、輔導機制與支持服務等多個面向深化推動，特殊教育服務更貼近每個孩子的需求。

教育局說明，活動由教育局主辦，南區和平國小承辦，東區樂業國小、南屯區南屯國小、北屯區北屯國小、中區光復國小及育英國中協辦，展現團隊合作推動特殊教育的用心與熱情，透過親師生的齊心參與，「點燈之愛」的光芒在每個孩子心中閃耀，溫暖陪伴他們成長的每一步。

活動地點選在九九峰動物樂園，園內有許多珍愛鳥類和可愛動物，孩子們都好開心，做了一場生動而活潑的人、動物、森林互動的生態教育。

活動自然探索與團體互動外，教育局規畫安排「親子師生攝影作品徵選比賽」，鼓勵孩子們拿起相機，用鏡頭記錄當下感動，留下屬於自己的美好回憶。