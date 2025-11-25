特教護理師薪資38K留不住人 陳其邁允諾：拉高超越業界平均

高市議員陳慧文今（25）日在議會總質詢時為特教重症學童請命，直指專任護理師薪資過低、交通補助嚴重不足等問題。（圖／陳慧文）

高雄市長陳其邁表示，「照顧特殊孩童是政府責任，經費不是問題、該花的錢不能省」。（柯宗緯攝）

高市議員陳慧文今（25）日在議會總質詢時為特教重症學童請命，直指專任護理師薪資過低、交通補助嚴重不足等問題。對此，高雄市長陳其邁表示，「照顧特殊孩童是政府責任，經費不是問題、該花的錢不能省」，允諾將拉高特教學校護理師薪資至高於業界平均，並宣示特教生交通費「不應計較成本」。

陳慧文提到，高雄市成功及高雄特教學校長期面臨護理人力不穩定困境，專案護理師月薪僅約3萬8000元，遠低於業界行情的4萬7000元，導致招募困難，學校及家庭承受龐大壓力。

廣告 廣告

此外，重症學童每月僅獲1000元交通補助，對需專業照護接送的家庭而言根本是杯水車薪。她要求市府明確編列預算提高薪點，並建立市立醫院護理師報備支援機制，保障支援人員權益。

陳其邁答詢時表示，將責成祕書長郭添貴組成專案小組處理，並強調「薪資一定要高於業界平均才有人要去」，若市立醫院護理師支援特教學校，額外津貼由市府負責補貼。針對交通補助問題，他也認為「不能算成本」，將全面保障特教生受教權。

教育局表示，提高護理師薪資方案已在簽核中，護理師支援方面已建立橫向聯繫機制。衛生局也強調，支援護理師權益不僅不受影響，還會加碼補助。另外，陳慧文也建議增配教學助理員，提供跨專業整合安置及侵入性醫療操作支援等配套措施。

更多中時新聞網報導

處理成本漲20倍 清運成難題

小虎隊推黑膠 合體計畫討論中

廚餘難解 台中焚化爐爆滿停擺