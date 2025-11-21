特教輔具延續物命 照顧身障兒家庭

慈濟雙和靜思堂引進了近百件的特殊兒童輔具，這些特殊輔具來自桃園中壢的興南國小特殊教育中心，由於他們要遷校舍，所以將這些用不到的特殊輔具捐出。在14、15號真善美志工過去拍攝的時候，就已經有非常多組的家長帶著身障兒童前往試坐，許多人因此得到了幫助。

家長高女士：「因為我的小孩子是出生，在疫情的那時候前後，剛好他就是在醫院得了仙人掌桿菌，後來併發腦膜炎 又併發水腦，所以就造成腦性麻痺，其實醫生那時候跟我講說，他會是一位全癱的孩子，但沒想到他可以趴 可以坐 可以爬，到現在可以牽著走 但是不穩，這是後面的訓練，但是輔具對我們特殊孩子的家庭來說，是一筆很大的負擔，因為每一個至少都是上萬元起跳，或者10幾萬 20幾萬。」

直到坐上輔具，這些孩子才獲得了別人與生俱來的行動能力。慈濟志工林謝雪如：「看到這家孩子的爸媽，心裡都好捨不得，真的 能夠幫助他們，很值得。」

家長高女士：「就是透過群組裡面 媽媽分享了，在雙和的靜思堂裡面，有這些小朋友的輔具，就可以提供給大家試坐試用，看符不符合小朋友的需求，就把它免費的帶回家。」

慈濟輔具平台，在雙和靜思堂引進接近百件的二手特殊輔具，在11月中旬，讓特殊家庭免費挑選。慈濟志工 顏煌彬：「有這批特殊的輔具過來以後，剛好群組上面有很多家長在反應，說可以給我們嗎 我們去看，我說好 你們來 你們來看，小朋友能來的話最好，直接過來量身訂做，你們有需要 我們慈濟都跟你們結緣。」

慈濟志工 黃獻祥：「一個家庭照顧一個特殊兒童，真的是真的很辛苦，今天我們把輔具功能，也能發揮到幫助他們 一點慰藉。」

讓更多身障孩子獲得生活品質，這些特殊輔具乘載了彼此的善意，還有見苦知福的感恩。

