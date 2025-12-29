特教鑑定評估提升量能 教育部補助1.4億元

（中央社記者許秩維台北29日電）為強化特教鑑定評估品質、減輕鑑定評估人員負擔，教育部114學年預估補助1.4億元，全國鑑定評估人力也增加至9411名，以提升整體鑑定量能。

教育部今天發布新聞稿指出，為減輕全國身心障礙學生鑑定評估人員的工作負擔，教育部國民及學前教育署自113學年起投入大量資源，支持各直轄市、縣市政府推動相關工作。

為落實「特殊教育法」第19條規定，國教署也於113年公布並施行「高級中等以下學校及幼兒園身心障礙學生及幼兒鑑定評估人員資格權益及培訓辦法」，明確規範鑑定人員的資格、權益與培訓內容，包括規定每位鑑定評估人員每學年原則上不超過10件評估案量等措施。

根據教育部資料，113學年補助新台幣1億620萬元、114學年預估補助1億4644萬元；隨著鑑定制度新制推動後，全國鑑定評估人力自113學年的8833名，提升至114學年的9411名，增加578名投入鑑定的專業人力，讓地方政府在評估高峰期能獲得更充足支援，也提升整體鑑定量能。

國教署表示，為協助地方政府落實新制度，已於113年7月5日同步發布「補助高級中等以下學校及幼兒園身心障礙學生及幼兒鑑定評估人員經費作業原則」，建立統一、明確的補助基準。

依據各縣市學生數量，113學年補助增置34名專責鑑定評估教師，114學年再增加補助59名，教育部主管學校也配置8名；同時依實際評估件數，補助各縣市報告費與跨校評估費，並依需求補助鑑定測驗工具費，使第一線鑑定評估人員在各面向都能獲得支持。

國教署提到，鑑定作業人力逐年增加，培訓標準也趨於一致，藉以提升地方鑑定量能，未來將持續與地方政府合作，落實相關規定，強化鑑定服務體系，讓身心障礙學生及幼兒能獲得更即時、適切且優質的鑑定支持。（編輯：吳素柔）1141229