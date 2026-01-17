特教闖關寓教於樂 北市內湖國小展現融合精神

眾星拱月-孩子們小心保持平衡 (北市教育局提供)

無敵風火輪裡的孩子個個笑顏逐開 (北市教育局提供)

毛毛蟲競速好有趣 (北市教育局提供)

闖關活動的大功臣-愛心滿滿的志工們 (北市教育局提供)

為促進特殊教育學生身心發展，並培養動作能力與社會互動技巧，臺北市內湖國民小學舉辦「樂動無礙・團結有愛」期末特教闖關活動，透過四大闖關關卡，讓學生在安全、有趣且充滿支持的環境中，盡情活動身體、建立自信，實踐融合教育的核心精神。

內湖國小說明，本次活動以「樂動無礙、團結有愛」為主軸，結合體能訓練與團隊合作概念，依據特殊教育學生的能力差異與學習需求，設計兼具挑戰性與趣味性的闖關內容。在師長全程陪伴與引導下，學生勇於嘗試、互相鼓勵，從完成關卡中獲得成就感，也在合作互動中學習尊重與關懷，校園洋溢溫馨氣氛。

第一關「眾星拱月亮」著重肢體與手眼協調訓練，學生透過分工合作完成指定任務，在反覆嘗試中練習控制動作、調整節奏，培養耐心與合作精神。第二關「毛毛蟲競速」則強調同步行動與團隊默契，學生須彼此配合、聆聽指令，在自然互動中增進社會技巧與溝通能力。

第三關「無敵風火輪」結合功能性動作訓練與核心肌群運用，學生在團隊合作下完成挑戰，不僅提升動作穩定度，也在克服困難的過程中建立自信，是本次活動中最具挑戰性、同時也最受學生喜愛的關卡。壓軸的第四關「袋鼠跳跳樂」，透過模仿跳躍動作訓練下肢肌力與動作控制，現場笑聲不斷，為活動畫下歡樂句點。

內湖國小表示，活動順利完成，除仰賴校長與師長用心規劃及全程陪伴外，也特別感謝上洋產業股份有限公司組成志工團隊投入關卡協助，以及學校志工媽媽們從活動準備到當天陪伴照顧的無私付出，成為孩子們最溫暖的支持力量。

內湖國小指出，期末特教闖關活動不僅是學生學習成果的展現，更是融合教育理念的具體實踐。未來將持續整合校內外資源，規劃更多元、適性且富有溫度的學習活動，打造友善包容的校園環境，讓每一位孩子都能在愛與支持中安心學習、快樂成長。