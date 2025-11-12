特斯拉不敵日德夾擊 台灣十月豪華品牌休旅銷售榜大洗牌
記者鍾釗榛／綜合報導
台灣豪華進口休旅市場10月正式「洗牌成功」，蟬聯多月冠軍的Tesla Model Y終於退位，由日系豪華品牌Lexus接棒奪冠。Lexus NX以835輛的掛牌數，單月成長高達37.3%，氣勢如虹、重返龍頭寶座。Lexus本月表現幾乎無人能敵，旗下休旅「四車上榜」，NX、RX、UX聯手出擊，讓整個榜單幾乎成了Lexus主場。
德系火力全開
雖然Lexus氣勢驚人，但德系品牌也沒打算輕易讓位。賓士(Mercedes-Benz)憑藉GLC與GLA兩款主力車型強勢上榜，GLC以485輛穩居亞軍，緊咬Lexus NX不放；GLA則靠著年式更新與價格調整，銷量暴漲82.7%，以360輛闖入第五名，為賓士添上漂亮一筆。
Lexus霸榜四席
除了冠軍NX，Lexus RX也逆勢上攻，以395輛超越原先名列前茅的UX（387輛），雙雙拿下第三與第四名位置，展現品牌休旅家族的強大戰力。這波日系「團戰」氣勢如虹，幾乎壟斷排行榜前五名，成為本月最大贏家。
BMW三車緊咬
德系勁旅BMW則穩居中段班，X3、X1、iX1三款車銷量幾乎咬在一起，X3以189輛拿下第六名，X1以187輛緊追在後，純電休旅iX1也以180輛緊隨其後。德系品牌的中階戰線明顯進入肉搏戰階段，競爭火花十足。
市場洗牌加速
從這次排行榜來看，電動化潮流讓市場更難預測，傳統豪華品牌靠產品更新與行銷策略逆襲成功。隨著年底購車潮將至，Lexus能否穩住冠軍寶座、賓士與BMW又會如何反擊，後續值得關注。
