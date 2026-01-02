特斯拉丟掉全球電動車寶座 馬斯克效應仍讓投資人樂觀看待

特斯拉上季交車量銳減16%至41萬8,227輛，2025年全年交車量則下滑8.6%至163萬6,129輛，連續第二年萎縮，輸給比亞迪，丟掉全球最大電動車製造商的桂冠。

數據顯示，比亞迪2025年全年交車較2024年成長7.7%，穩健達成下調後的年度目標460萬輛。海外銷量突破百萬大關，達到105萬輛。純電動車銷量達到226萬輛，實現28%的年增幅。

相形下，根據特斯拉2日公布的數據，去年第4季生產434,358輛車，並交付418,227輛車，2025年全年生產1,654,667輛車，交付1,636,129輛車。全年交車量已被比亞迪的226萬輛超車。反觀2024年，特斯拉交車量約179萬輛，以些微差距贏過比亞迪所交付的176萬輛電動車，仍守住全球最大電動車製造商的地位。

廣告 廣告

如今華爾街對特斯拉2026年的銷售前景日益感到懷疑。

兩年前，分析師預測特斯拉今年將交付逾300萬輛車，如今平均預估值已驟降至180萬輛左右。

特斯拉股價雖然在執行長馬斯克大力宣傳自駕、AI與機器人題材下，於下半年強勢反彈，實際的電動車銷售動能卻持續承壓，本業表現與資本市場敘事之間的落差愈來愈明顯。

特斯拉銷售前景蒙塵，源於內外交迫的多重挑戰。2025年初，特斯拉為了推出改款的Model Y，對全球生產線進行了耗時且成本高昂的升級改造，對短期交付造成干擾；同時，馬斯克涉足政壇，引發部分消費者反感，為銷售帶來額外阻力。美國聯邦政府的電動車購車補貼退場，則被市場視為未來需求的另一道逆風。

儘管如此，馬斯克對自動駕駛技術的狂熱，重新點燃市場的樂觀情緒。他成功將投資人的焦點，從令人失望的交付量指標，轉移到長期且更具想像空間的敘事，即特斯拉是一家處於顛覆交通運輸行業的AI機器人公司。

特斯拉2日早盤股價未受交車量不如預期影響，反而上漲1%。

【看原文連結】

更多udn報導

他驚年過40歲對1事沒興趣 釣出一票過來人認同

喪母父入獄淪皮球 歌手揭坎坷身世：人生只有苦味

崩壞？暗黑女神缺牙拜年嚇慘粉絲 AV達人揭真相

有遮但不多！Lisa蕾絲鏤空裙幾透明 裡面全看光