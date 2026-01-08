特斯拉中國出狠招 以Model Y「7年超低月付」方案對決10%購置稅

Tesla特斯拉中國針對旗下熱銷車款Model Y推出極具破壞力的「7年超低月付」金融方案，試圖透過大幅拉長貸款年限與壓低利率，正面對決恢復徵收的10%購置稅衝擊。

低頭期、長年限、低利率

這項針對Model Y五人座版本的全新購車方案，主打「低頭期、長年限、低利率」，消費者只需支付人民幣7.99萬元（約新台幣34.5萬元）的頭期款即可把新車開回家；不同於過往常見的短期車貸，特斯拉這次將貸款期限罕見地拉長至7年84期，並將年費率壓低至僅0.5%。在這樣的條件下，每個月的還款金額大幅降至人民幣2,263元（約新台幣10,200元），對於精打細算的年輕族群或家庭用戶而言，極大程度地降低了每月的資金壓力。

特斯拉推一方案，對決中國徵收的10%購置稅衝擊。（圖／Newspie新聞派）

不過這是限時優惠，消費者必須在2026年1月31日前完成下訂才能享有此費率，顯示特斯拉在開春即展現強烈的搶單企圖心！

變相降價搶市

由於中國政府自2026年1月1日起正式恢復徵收10%的車輛購置稅，導致購車成本直接上漲，7年超低月付方案可說是「變相降價」；透過提供遠低於銀行行情的 0.5% 超低利率，讓消費者在7年間省下的利息支出，剛好可以抵銷這多出來的10%稅金，讓車主在心理上感覺「漲稅不漲價」。

