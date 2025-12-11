特斯拉二手價敬陪末座 專家解析原因、川普政策竟也有影響

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）長期以創新科技與高速充電網路占據產業話題，但最新研究顯示，其早期車款在二手車市場的表現明顯陷入困境。



《消費者報告》（Consumer Reports）公布2025年二手車可靠度研究，將 Tesla列為全美最不可靠的二手車品牌，在26個汽車品牌中排名最後。研究針對車齡介於5至10年的車款進行分析，特斯拉的可靠度評分僅31分，甚至落後 Jeep、Ram 與克萊斯勒等傳統品牌，反映早期車型在耐用性上的結構性問題。



這份調查指出，特斯拉的技術創新雖在新車市場具有強烈吸引力，但初代車型顯示的長期使用狀況與品牌形象形成鮮明對比。不過，《消費者報告》同時指出，特斯拉的新款車型已在可靠度上取得改善，整體表現「優於平均」，並在新車可預測性排名中進入前10名，超越福特、雪佛蘭、賓士、奧迪、福斯等多家傳統製造商。



川普政策影響，消費者開始回流燃油車



然而，召回紀錄仍是特斯拉在可靠度評價上的最大挑戰。品牌旗下幾乎所有車系近年都多次召回。今年，超過 4.6 萬輛Cybertruck 因外部飾板可能於行駛中脫落而被召回；年初又有超過 20 萬輛特斯拉因軟體問題導致倒車顯影鏡頭失效而進入召回程序。過去數年間，涉及Autopilot、自動煞車偵測、安全帶警示、觸控螢幕故障與方向盤控制的多起問題，也使數百萬輛車陸續被要求回廠檢修。



在二手車市場方面，疫情期間因聯邦稅收抵免刺激需求，使二手電動車價格一度高漲，但隨後大幅回落。TechSpot報導指出，在美國總統川普（Donald Trump）主導的《大而美法案》（One Big Beautiful Bill）縮減相關優惠後，消費者開始回流燃油車或改選插電式油電混合車（PHEV），二手特斯拉的價格因此承受更大壓力。



特斯拉也正面臨來自中國電動車品牌的競爭壓力。以比亞迪（BYD）為代表的車廠以更具價格競爭力的車款積極拓展全球市場。多位分析師指出，這一波中國電動車崛起的格局，彷彿重演 1970 年代日本車廠崛起並重塑美國汽車產業的情境，為特斯拉在全球版圖上帶來新的挑戰。



