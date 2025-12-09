特斯拉來勢洶洶 本土車廠明年仍有硬仗要打

關稅戰下，特斯拉強龍姿態力壓本土車廠商，業內指出，由於特斯拉具備美國車優勢，雖然特斯拉曾明言關稅若底定後「不會再降價」，但並未保證不會用其他手段搶市，預期明年台灣電動車市場，本土廠商還是有硬仗要打。

電動車進入戰國時代，和泰車（2207）電動車bZ4X改款後一口氣降價39萬元，以128萬元搶市，南陽現代汽車導入全新電動車款INSTER，不僅將主力產品級距售價降至百萬元內，更推出限時優惠，以入車價89.9萬元台灣電動車史上最低價上市，電動車入手價格已直接切入國產國民車款的價格帶。不過，在特斯拉的強勢量能下，本土廠商並未因價格戰討到太多便宜。

業內認為，美國車進口關稅預期將大幅調降，電動車在特斯拉競爭力提升下，市場結構勢必全面改變。對應特斯拉明年的蓄勢待發，和泰車與現代汽車推出的電動車已經自行降價，以具備競爭力的價格搶市，和泰車的純電車bZ4X接單表現相當好，目前受訂已有1,500輛，現代汽車的INSTER也超過200輛，這也顯示只要價格夠吸引力，電動車的市場需求即可顯現。

美國車關稅即將降價的議題對台灣車市確實造成影響，特斯拉在今年8月時即宣布，提前反應關稅調降售價，並宣示未來關稅調降，售價也不再調降，此舉對特斯拉的銷售帶來正面的效果，消費者的觀望態度獲得改善，也使特斯拉第4季的掛牌表現突出。業界預期，在電動車的售價一路往下調降之下，台灣的電動車整體銷售今年約在3.2萬輛，明年可望來到4萬輛，但占整體車市約一成左右。

