特斯拉停產旗艦車 集中資源押寶這個新項目

記者鍾釗榛／綜合報導

特斯拉Model X即將走入歷史。（翻攝TESLA網站）

特斯拉執行長馬斯克正式證實，Model S與Model X這兩款陪伴品牌超過十年的經典車型，即將走入歷史。加州佛利蒙工廠將全面停產這兩款高階電動車，象徵特斯拉不只是在調整產品線，而是準備替下一個十年鋪路。馬斯克形容，這是屬於它們的「光榮退場」。

賣得動的不是它們

從銷售數字來看，決策其實並不意外。去年特斯拉全球交付約159萬輛新車，其中真正撐起業績的，是入門定位的Model 3與Model Y，占比高達97%，早已成為市場主流，相比之下，S與X的存在感逐年被稀釋。

廣告 廣告

特斯拉Model S銷量占比已跌到個位數。（翻攝TESLA網站）

營收首度下滑的警訊

更關鍵的是，特斯拉最新財報出現有紀錄以來首次年度營收衰退。在電動車價格戰愈打愈兇的情況下，高階車款再怎麼降價，也難以扭轉結構性問題。與其死守賣不動的產品，馬斯克選擇把資源押在下一個「還沒被定義的市場」。

真正的主角是機器人

佛利蒙工廠停下S與X產線，真正目的不是縮編，而是轉型。未來這裡將改建為Optimus人型機器人的量產基地，年產能目標高達100萬台。馬斯克透露，本季將亮相第三代Optimus，這是第一款以「大規模生產」為前提設計的版本，定位直指工廠作業與居家照護。

佛利蒙工廠停下S與X產線，改建為人型機器人的量產基地。（圖／翻攝Tesla YT）

從車廠走向科技製造商

馬斯克坦言，Optimus幾乎無法沿用汽車供應鏈，等於從零打造一套全新系統，也意味著特斯拉的角色正在改變。未來它不只是賣車，而是試圖成為結合 AI、自動化與實體製造的科技公司。Model S與X的退場，或許正是這場轉型最明確的起點。

更多三立新聞網報導

從天價賣到清庫存 特斯拉高階主力車宣告停產

挑戰中古車市場底線？這輛「命案中古車」5,600萬出售

輪胎會自己回報路況？輪胎不只影響操控、連油耗都管得到

怎能不愛車／不是超跑神話 你買得到的量產車、竟是美國最速王者

