特斯拉判決無效！ 馬斯克拿回股權價值1390億美元

馬斯克身家再創新猷，美國德拉瓦州最高法院19日裁決，恢復特斯拉執行長馬斯克2018年高達560億美元的執行長薪酬方案。馬斯克等了六年的薪酬已價值1390億美元。

最高法院在判決書中表示：「我們撤銷衡平法院之前對薪酬方案做出的無效判決，並裁定給予象徵性的1美元損害賠償。」以特斯拉19日收盤價計算，2018年560億美元的薪酬方案，目前價值約達1390億美元。

如果馬斯克行使該方案所有股票選擇權，馬斯克對特斯拉的持股將由12.4％上升至18.1％。據富比世雜誌最新推算，馬斯克上訴成功後，身家財富達創紀錄的7490億美元，穩坐全球首富寶座。

馬斯克透過X平台表示，他獲得平反。原告律師則表示正思考下一步，很榮幸參與這項歷史性的判決。特斯拉股東於11月再次批准馬斯克的天價薪酬方案，價值再上看1兆美元。

馬斯克持有約42%股權的SpaceX，這家火箭製造商估值從8月的4000億美元翻倍至8,00億美元，使馬斯克持有的SpaceX股份估值約為3360億美元，可能讓馬斯克成為全球首位兆元等級的富豪。

