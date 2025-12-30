特斯拉參加台北新車大展 純電皮卡現身 (圖)

其他人也在看
獨家／全台僅28輛！ 400萬愛快羅密歐 交車前撞成廢鐵EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 29
中壢、青埔通勤族有福了「中豐交流道」通車直上五楊高架免排隊
經常往返台北與中壢、青埔的駕駛朋友請注意！國道1號「中豐交流道」於2025年12月25日正式通車，未來往北行駛將有更快速的新選擇。國道1號「中豐交流道」通車包括可直上五楊高架，避開平面塞車；青埔北上更順路，新增專用迴轉道；周邊道路優化，不怕下交流道就塞。也提醒用路人，通車初期請留意新設指引牌面，並遵循交通規則行駛，共同維護安全順暢的行車環境。Zeek玩家誌 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
TNCAP公布114年第四季四車型評等結果 HYUNDAI CUSTIN獲得四顆星 HYUNDAI TUCSON L獲得三顆星 TOYOTA YARIS CROSS獲得四顆星 LUXGEN n7獲得五顆星
TNCAP今（ 29）日正式公布TNCAP第七、 第八順位受評車型的評等結果，及車輛業者自費申請評等二車型的評等結果。車訊網 ・ 1 天前 ・ 1
台灣車壇年度盛事「2026 台北新車暨新能源車大展」將於跨年檔期強勢登場。在相隔兩年之後，這次展覽匯集全球頂尖汽車品牌可以說是看點滿滿。不僅有老品牌回歸台灣市場，也有全新品牌現身。車款部分除了不少新車將在展期中首度亮相，更有難得一見的方程式賽車、新能源科技與未來移動概念車款登場。同時除了汽車以外，還有諸多大型重機品牌會一同展出。各位車迷想看的、想坐的、想跨的通通都有！接下來我們將介紹這次車展的焦點品牌與車款，讓你絕對不會錯過展場重點唷！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 4 天前 ・ 1
Ford Excursion死亡車禍，美國新墨西哥州法院判米其林全責、賠償2.2億美元
2021年德州發生一起死亡車禍，一輛Ford Excursion因爆胎導致車輛衝至對向相撞，並造成車內三然死亡，對此車主向米其林提出告訴及賠償，日前美國新墨西哥州法院也作出判決。2021年德州發生一起死亡車禍，該車禍起因是Ford Excursion車輪爆胎並衝至對向和其他車輛發生對撞，而該起車禍也導致除駕駛外車內3名家人全數罹難，對此駕駛向米其林提出告訴及賠償，稱因輪胎有瑕疵導致此車禍。 調查期間Excursion配置的米其林Defender LTX M/S 2輪胎的鋼絲環帶層、黏合、簾布層、抗氧化劑等都存有設計不良與使用劣質材質，米其林則表示該車輛輪胎生產日期為2014年，距今已使用7年和行駛超過11萬公里且輪胎也有明顯受損，但據輪胎5～10年或8萬～12公里更換建議來看，事故車輛輪胎仍在期限內，最終美國新墨西哥州法院判決米其林全責和賠償2.2億美元，關於此裁定米其林應該會提出上訴。2021年的死亡車禍，經調查發現米其林Defender LTX M/S 2輪胎設計不良且有瑕疵，美國新墨西哥州法院判定米其林全責並須賠2.2億美元。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發起對話
LEXUS 2026 台北新車暨新能源車大展 全新 IS 正式上市、ES 全台首度亮相
Lexus 總代理和泰汽車今日於台北世貿一館舉辦記者會，正式為 2026 台北新車暨新能源車大展 Lexus 展區揭開序幕。本屆車展以「LEXUS ELECTRIFIED：MEET TOMORROW」為主軸，由 LF-ZC 概念車領銜登場，具體展演 Lexus 對未來純電移動的前瞻想像，並完整呈現 Lexus 多元動力車款陣容；隨後迎來本屆車展重要焦點——全新 IS 正式上市與 ES 全台首度亮相，展現 Lexus 豪華房車產品線的全新進化，也勾勒品牌由未來願景走向量產實踐的重要藍圖。 以人車對話為核心 IS再定義純正後驅駕馭 IS作為Lexus後驅運動房車代表，此次小改款以「人車對話般的暢快…CarFun玩車誌 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
台灣今年進口車1～11月熱銷車款對國外售價比拚，對照台灣各車款在國外原產地官方售價，比價結果驚人，有些車價差甚至破百萬。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 12 小時前 ・ 3
2026台北新車暨新能源車大展前Toyota丟出震撼彈，全新第六代大改款RAV4搶先公布預售資訊，並確定將在車展現場正式亮相。預售價豪華版104萬元、尊爵版118萬元、尊爵+123萬元、旗艦版131萬元、ADVENTURE 4WD 134萬元、GR SPORT 4WD 140 萬元，扣除汰舊換新補助，最低99萬就能入手。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 發起對話
Hyundai Sonata第九代車型將承襲1985年經典設計，以Art of Steel語彙迎戰跨界浪潮
在全球中型房車市場持續萎縮、跨界與SUV成為主流的背景下，Hyundai現代汽車旗下最具代表性的中型房車Sonata，正準備迎來一次極具象徵意義的重生，根據多家外媒最新消息，下一世代Sonata已正式進入開發階段，不僅確定不會被Elantra取代，還將大膽回歸1980年代的方正復古風格，成為現代品牌設計策略的重要代表作。地球黃金線 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
Modellista東京改裝車展 Alphard概念車與Lexus RX震撼亮相
隨著2026東京改裝車展進入倒數階段，身為Toyota官方御用改裝品牌的Modellista，正式揭曉了其參展陣容的神秘面紗。延續近年來品牌轉型「高級生活風格」的策略，Modellista這次將重點放在兩款重量級作品上，一輛代表品牌未來願景的旗艦概念車，以及一輛導入全新設計語彙的量產原型車。這不僅是一場視覺饗宴，更象徵著Modellista試圖從單純的「外觀件改裝」進化為「感官情感體驗」的領導者。Modellista正式揭曉了東京改裝車展陣容的神秘面紗，Alphard概念車與Lexus RX震撼亮相。第一款焦點之作，是基於當家豪華豪華MPV車款Alphard打造的旗艦概念模型。雖然官方保留了部分技術細節，但從目前釋出的資訊來看，這部概念車徹底顛覆了過往對MPV的既定印象。其設計核心圍繞著「五感共鳴」，強調不僅要看得到前衛，更要能觸及車主的情感需求。誇張且流線的空力套件、結合了未來數位藝術的燈光科技，讓這台「陸上皇宮」呈現出一種如藝術品般的雕塑感，展現了Modellista詮釋頂級豪華的深厚底蘊。 另一款受矚目的作品則是針對熱銷休旅Lexus RX 開發的「GEOMETRICAL orgCarture 車勢文化 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
財經中心／唐詩晴、李奇 台北報導全台最大的台北新車暨新能源車大展，登場前一天，搶先曝光焦點車款，搭上新能源車題材，TOYOTA第六代改款的跨界油電休旅車RAV4，將冷氣、車窗、車門，整合遠端控制，打造高度智慧化用車體驗，也有純電精品休旅車，10.25吋的數位儀表板和中央多媒體觸控螢幕，一體成形，要讓駕駛體驗，更加數位化。民視 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
中國2027年起禁用隱藏式門把
為求美觀和降低風阻，不少電動車會採隱藏式門把，但也發生多起事故時門把無法作動開啟車門導致人員死亡，對此先前中國就考慮全面禁止隱藏式門把，而這項禁令也在日前通過。電動車極注重風阻係數，因此不少車款會採用電動隱藏式門把，不僅可以有效降低風阻同時也讓外線條更加一致流線，但在降低風阻和美觀背後卻發生多起致命事故。當電動車發生事故時，儘管門把並未有明顯損壞，但因電系失效而導致車門無法開啟，而這不是單一個案，Tesla、Ford Mustang Mach-E、Rivian R1S、Fisker Ocean等品牌燈傳出類似問題，甚至還發生數十起人員因受困於車內導致死亡。雖然多數電動隱藏式門把都具備「手動緊急釋放門鎖」，但多數消費者其實對此毫無所知，即便了解該裝置，也可能因受困無法行動難以操作，對此先前中國就表示考慮禁止電動隱藏式門把。電動隱藏式門把造成多起死亡事故。近日中國表示2027年1月起新車禁止使用電動隱藏式門把，並且內外門把須具備機械式手動緊急釋放門鎖。屆時欲在中國市場銷售的車款勢必要作出調整，之後是否會帶動其他市場加入則有待觀察。中國表示2027年1月起新車禁止使用電動隱藏式門把，並且內外Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發起對話
轉投雷諾懷抱後的下一步！Ford 跨界代表 Puma 大改款更具未來感
福特（Ford）日前宣布與 Renault 展開合作，將借用後者的資源重新打造 Fiesta 復興之作，同時轉型電動車的 Puma 跨界休旅也將藉由此次合作推出下一代車型，專業繪製預想圖的《kolesa》指出，全新 Puma 將採更具科技感的粗獷外型。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 發起對話
沒參加車展可惜了！第四代 Bentley Continental GT 馬來西亞實測，駕馭表現依舊遊刃有餘
VW 集團入後Bentley推出的第四代 Continental GT，相較於前代，最大變革就是動力系統電氣化，這套超高性能插電式油電動力（Ultra Performance Hybrid powertrain）由4.0升V8雙渦輪加上插電式油電混合系統組成，旗艦動力6.0升W12雙渦輪引擎功臣身退，Bentley正式邁入電能時代。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 發起對話
公館圓環走九遍！拆除之後會更順暢嗎？feat.Volvo EX30 Ultra
既上次實測五股交流道之後，發現流量還不錯，這次我們食隨知味再做一次相關題材，去的就是最近剛拆除的公館圓環，少了圓環之後到底會不會比較順暢？事故率會不會因此下降呢？ 這次實測使用的是Volvo EX30，短小的車身非常適合這次在城市中繞來繞去，加上電動車沒有排廢氣，相對環保一點，12.3 吋整合觸控螢幕中控台內建Google地圖、車輛資訊，甚至連後視鏡調整都在裡面，有像Tesla那般的科技，也保有北歐極簡風般的整潔。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Honda機車盲點偵測輔助專利曝光，能做到主動閃避來車？
在各大車廠積極投入ADAS先進駕駛輔助系統的浪潮中，Honda近來也將目光從四輪延伸至二輪領域。根據最新曝光的專利文件顯示，Honda正在研發一套專為機車打造的安全輔助系統，核心目標正是提升騎士在實際道路環境中的主動安全表現，尤其針對機車族長期以來最容易忽略、也最難防範的盲點風險。地球黃金線 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
實現一車到底！新北、基隆攜手合作 基隆捷運先期工程開工
政治中心／林彥君 鍾能銘 基隆報導北北基生活圈再進化！萬眾期盼的基隆捷運今（30）天舉行先期開工典禮，由新北市長侯友宜與基隆市長謝國樑率隊出席，兩市攜手合作，強調基隆捷運不僅是一條交通線，更是推動都市再造，與產業轉型的重要契機。新北市長侯友宜表示，這條捷運將會改變基隆的命運。主持人：「請動土第一鏟開工順利。」手拿金鏟，挖下第一鏟，新北市長侯友宜，與基隆市長謝國樑，連袂出席基隆捷運先期開工儀式，也為本次工程揭開序幕。新北市長侯友宜：「一條捷運改變基隆的命運，汐東線在2032完工，我們基隆捷運在2033年要順利完工，所以我們要拚啊。」萬眾期盼的基隆捷運，舉行先期開工典禮，由新北市長侯友宜與基隆市長謝國樑率隊出席。（圖／民視新聞）基隆捷運計畫經費696.89億元，全長約15.6公里，共13座車站，橫跨北北基3縣市，路線從基隆市八堵，沿基隆河谷廊帶深入市區，再經過南陽大橋後，終點到台北南港，實現一車到底的願景。基隆市長謝國樑：「今天的先期開工典禮，就是很清楚地傳達一個訊息，基隆捷運正在軌道的計畫上，逐步地進行。」為了不讓工程延宕，基北攜手採取四大優先策略，展現地方高效率，包含細設先行、機電後擴、先期工程率先施工，及地下段統包工程先招標，其中機電後擴已完成議價，地下段工程已上網招標，等中央經費審議通過，主體工程就能立刻動工。基隆捷運預計2033年完工，可以銜接捷運汐東線，未來也將大幅提升，基隆台北往返的便捷性。（圖／民視新聞）新北市長侯友宜：「我們先期工程今天正式在，基隆的SB19站先來動工，捷運到哪裡我們開發就到哪裡，我們新北市一定跟基隆並肩作戰。」基隆捷運預計2033年完工，可以銜接捷運汐東線，再串聯大台北地區，未來也將大幅提升，基隆台北往返的便捷性。原文出處：基隆捷運先期工程開工！估2033年完工 更多民視新聞報導車站周邊餐廳大稽查 「彌生軒、泰舍」腸桿菌科超標挨罰！不愛喝水的人快看！營養師曝吃喝「這些」也能補水跨年轉運看過來！命理師授「2神招」補財：旺ㄧ整年民視影音 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
日媒：中國2025汽車銷量首度超越日本 躍居全球第一
（中央社台北30日電）日媒報導，2025年，中國車企的全球新車銷量將首次躍居第一，20多年來一直保持第一的日本汽車降至第二名。中國的汽車出口2023年已居首位，同時也使各國加強設置關稅壁壘以保護本土企業，加劇貿易摩擦。中央社 ・ 6 小時前 ・ 4
地底大軍齊發！桃捷綠線 7 台潛盾機同步掘進 創國內工程紀錄
桃園捷運綠線八德地區今年的第7台潛盾機30日正式啟動發進，桃園市長張善政30日親臨G05小大湳站工區現場視察，象徵全線地下工程進入最關鍵、最密集的施工高峰期。張善政表示，這台全新整備完成的潛盾機，將自G05小大湳站向G04大湳站下行線掘進，預計推進約1200公尺，是捷運綠線重要的里程碑。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
【新車試駕影片】這哪是SUV！它是V8跑車！擁有純正保時捷性能的跑旅就是它！2026 Porsche Cayenne GTS Coupé
從 911 跑車 DNA 出發，Cayenne GTS Coupe 將性能調校延伸到休旅跑旅級距。4.0 V8 雙渦輪動力、GTS 專屬底盤設定，再加上大量性能化選配，讓這台身形龐大的跑旅，依然保有純正保時捷的操控靈魂。本次試駕將實際體驗它在日常道路與熱血操駕之間，如何取得精準平衡。車水馬龍網 ・ 9 小時前 ・ 發起對話