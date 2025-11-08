特斯拉在「這國」賣不動了！10月銷量直接腰斬 馬斯克政治爭議衝擊買氣

電動車龍頭特斯拉10月在歐洲多數市場的銷量再度下滑。（資料照，美聯社）

​特斯拉10月在歐洲多數市場的銷量再度下滑，顯示其在當地面臨的競爭壓力持續升溫。根據德國聯邦運輸管理局（KBA）公布的最新數據，特斯拉在今年10月於德國僅售出750輛電動車，較去年同期的1607輛銷量直接腰斬。

KBA的數據顯示，截至今年前10個月，德國新登錄的純電動車總數達43萬4627輛，較去年同期成長近40%。其中，特斯拉的銷量為1萬5595輛，與去年相比下滑約 50%，呈現明顯衰退。

有分析指出，馬斯克近期在政治立場上的激進言論，以及他對德國極右翼反移民政黨「德國另類選擇黨」（AfD）的支持，削弱了傾向自由派與左派消費者對特斯拉品牌的好感與購買意願。

此外，特斯拉在歐洲市場還面臨來自歐洲與中國競爭對手的挑戰，這些對手推出的電動車體積更小、價格更親民，許多售價低於3.5萬歐元。

值得注意的是，德國約2年前取消純電動車購車補助，當時曾導致純電動車需求急劇下滑。德國目前已計畫在2026年1月啟動新的電動車補助方案，目標是協助中低收入買家購買零排放車輛。

