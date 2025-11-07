特斯拉壓倒性優勢通過馬斯克1兆美元薪酬案 股民認同推升股價、這國主權基金卻不開心

電動車巨擘特斯拉（Tesla）於當地時間11月6日在德州奧斯汀超級工廠舉行年度股東大會，股東們以壓倒性票數通過執行長伊隆·馬斯克（Elon Musk）一項極具爭議且規模空前的薪酬方案。該方案的潛在價值最高可達約1兆美元，不僅創下企業史上高管獎勵的最高紀錄，更被視為是股東對馬斯克未來十年願景的強烈信任投票。



根據特斯拉的公告，這項修訂版薪酬方案獲得了超過75%的贊成票，顯示出多數股東，尤其在散戶投資人中，對馬斯克繼續領導公司轉型為人工智慧（AI）和機器人技術巨頭抱持高度期望。

激勵機制詳解：分12個階段解鎖



這份為期10年的薪酬方案並非立即兌現的現金獎勵，而是一份以業績對賭為核心的股權激勵計畫。馬斯克必須分階段達成一系列極具挑戰性的市值與營運里程碑，才能解鎖對應的限制性股票（RSUs）。

•最終目標：若所有條件全部達成，特斯拉的市值必須從目前的約1.5兆美元飆升至8.5兆美元。屆時，馬斯克將獲得約4.23億股特斯拉股票，使其在公司的持股比例從目前的約13%增加至25%以上。

•階段性目標：薪酬分為12個階段（tranches）解鎖。除了市值門檻，還包含多項關鍵營運指標，例如：累計交付2000萬輛汽車、實現100萬輛自動駕駛計程車（Robotaxi）的商業化營運、交付100萬台人形機器人Optimus，以及年度調整後EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）最終須攀升至4000億美元。

該方案是在馬斯克2018年價值560億美元的原始獎勵計畫，因程序瑕疵在2024年1月遭德拉瓦州法院法官裁定無效並仍處於訴訟上訴階段的不確定性下提出。

董事會的擔憂與反對方的異音



特斯拉董事會主席羅賓·丹霍姆（Robyn Denholm）在股東大會前公開致信股東，強調通過薪酬方案是留住馬斯克的關鍵。丹霍姆警告，若方案未獲通過，馬斯克可能將其時間、才華與遠見轉向其他新創事業，從而危及特斯拉成為「自駕解決方案龍頭及全球最有價值公司」的目標。

然而，這份天價方案亦引發了部分大型投資者和專業機構的強烈反對。

•主要反對者：包括特斯拉第六大外部投資人挪威主權財富基金、以及兩大獨立代理顧問公司Glass Lewis和ISS。

•反對理由：挪威主權財富基金公開表示，儘管肯定馬斯克的遠見創造巨大價值，但仍對獎勵總額過大、股權稀釋以及關鍵人物風險未妥善緩解表示擔憂，這與其對高管薪酬的一貫立場不符。顧問公司也呼籲股東投下反對票。

股市支持馬斯克的優越獎勵合約



馬斯克在股東大會上對所有支持投票的股東表達了衷心感謝，並特別感謝董事會的「大力支持」。他此前在財報電話會議上曾呼籲股東支持，並表示希望獲得足夠的投票權，以「產生強大影響力」，但又不至於多到「瘋了也開除不了」。



在投票結果公布後，特斯拉股價在盤後交易中一度跳漲，顯示市場普遍將此次通過視為對公司領導層穩定性的確認，以及對馬斯克長期願景的認可。值得注意的是，儘管面臨法律訴訟和部分機構投資者的阻力，在去年股價相對低點時，約77%的股東曾投票支持恢復2018年的原始方案，而今年迄今，特斯拉股價已累計上漲超過17%。



