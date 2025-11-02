特斯拉女駕駛酒沒退「桃園→新竹」上班！害死8旬夫妻 酒測值達0.87

記者羅欣怡／新竹報導

酒駕毀了一家人！新竹市80歲吳姓老夫妻，今（2日）上午從住家出門，從巷口穿越大馬路時，遭一輛疾駛而來的特斯拉撞飛，夫妻倆傷重不治。40歲洪姓女駕駛酒測值高達0.87mg/L，身份也曝光。

吳妻挽著丈夫的手過馬路，竟成最後畫面。（圖／翻攝畫面）

相伴幾十年的吳姓夫妻，一早提著水果出門，妻子挽著丈夫的手從巷口出來穿越雙向4線道的竹光路，走到馬路中間的兩人，突然一臉驚恐，想要閃過什麼一樣，但仍被特斯拉撞上，兩人當場被撞飛，鮮血流滿地，當場都沒有生命跡象。

消防人員趕抵，現場血跡斑斑，其中，吳姓老翁傷勢為頭部後方5至10公分撕裂傷、右腳踝開放性骨折、左胸附近約5公分撕裂傷；林姓婦人頸部及右手出現開放性骨折，兩人都因身體重創失去生命跡象。

撞擊力道之大，特斯拉擋風玻璃撞出一個大洞。（圖／翻攝畫面）

據了解，40歲的洪姓女駕駛從桃園到新竹市工作，前一晚在家喝酒，但一早酒還沒退就開車出門，行經竹光路時，疑沒注意車前狀況，直接撞上穿越馬路的夫妻倆。警方到場進行酒測，洪女的酒測值高達0.87mg/L，預計明早警詢，將依公共危險、過失致死罪嫌偵辦。

