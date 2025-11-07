特斯拉導彈式…追撞水泥車「攪夾殺4貼機車」！雙胞胎亡父：今天媽生日

記者簡榮良／屏東報導

一場奪命意外，2個家庭支離破碎！屏東縣恆春鎮恒公路麥當勞前，昨（6）日下午16時許，發生一起驚悚車禍，一輛白色特斯拉失控如導彈，不偏不倚追撞水泥預拌車，再往前「攪輾」停等紅燈的4貼機車，共造成1死7傷，包括機車上的2大2小，及特斯拉車內2大2小，而其中26歲李姓男駕駛受困車內身亡。據悉，李男開著租來的特斯拉，載29歲妻子與4歲雙胞胎兒女南下墾丁替妻子過生日；另一頭4貼機車也是一家四口，當時父母載著兒女要去上安親班，天外飛來橫禍，2大人嚴重骨折恐面臨截肢。

特斯拉一家4口擠輾4貼騎士，釀1死7傷；特斯拉雙胞胎兒說，今天媽媽生日，要去墾丁慶生。（圖／翻攝畫面）

店家監視器拍下，出事前路口已亮紅燈，行經車輛紛紛減速，此時畫面中有一大段路無車，下秒飆速聲音由遠至近，清空的狹長車道變跑道，特斯拉花不到3秒劃過，接著發出爆炸聲響，揚起一陣白煙，悲劇發生，兩個4口家庭破碎；從4貼機車後方行車記錄器再看一次，撞擊前，騎士下意識想閃躲已來不及，特斯拉甩過來將他們狠狠輾到牆上，剩煙與殘體四濺，對向車道麥當勞顧客嚇壞，紛紛丟下咬一口的漢堡，衝現場救人。

特斯拉最後完整身影，此時畫面中有一大段路無車，呈現清空狹長跑道，下秒飆速聲音由遠至近，特斯拉花不到3秒劃過路面。（圖／民眾提供）

警方調查，26歲李姓男子，開著租來的特斯拉，載29歲太太與2位4歲雙胞胎兒女，沿恆公路北向南直行行駛外快車道，不明原因猛烈追撞前方63歲盧姓男子駕駛水泥預拌車右後車身，餘波未完，後坐力令特斯拉騰空翻了90度，甩向草埔路停等紅燈的4貼機車。

26歲李姓男子受困車內呈現OHCA，被送往恆春旅遊醫院急救，當晚18時15分宣告不治；車上29歲妻子與4歲雙胞胎兒女手腳擦挫傷、意識清楚。據悉，倖存的兒子說：「今天是媽媽的生日，從台北南下墾丁過生日，但自己沒有繫上安全帶，才被摔出車外」，童言童語令人心疼。

特斯拉騰空翻了90度，甩向草埔路停等紅燈的4貼機車，騎士夫妻倆嚴重骨折恐面臨截肢。（圖／翻攝畫面）

而無端遭波及的31歲蔡姓騎士載太太及6歲、7歲2名子女準備上安親班，夫妻倆雙腿開放性骨折，先送南門醫院急救後轉高雄長庚，最慘恐面臨截肢；2名孩童輕傷，送恆春基督教醫院治療。目前警方正調閱監視器畫面，釐清特斯拉是否疑似煞車失靈或駕駛操作不慎釀禍。

屏東特斯拉導彈式追撞，水泥車奪命視角曝光。（圖／翻攝畫面）

