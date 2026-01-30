特斯拉拚晶片自主 馬斯克要蓋巨型晶圓廠

特斯拉執行長馬斯克表示，未來三到四年的成長恐受AI與記憶體晶片供應限制，因此必須興建並自行營運超大型晶圓廠「TeraFab」，用來製造半導體；意味著特斯拉將再次跨足電動車業務以外的領域。

馬斯克28日在財報會議表示，「為了消除三到四年後可能出現的產能瓶頸，我們將必須建造一座特斯拉TeraFab。」「這將是一座非常大型的晶圓廠，涵蓋邏輯晶片、記憶體以及封裝，而且會設在國內。」

馬斯克說，台積電、三星電子及美光等現有供應商，供應特斯拉的晶片量都無法達到該公司所需的水準，「這對確保我們能抵禦地緣政治風險將非常重要。我認為，很多人可能低估地緣政治風險，而這在幾年後會成為一個重大的影響因素」。特斯拉目前主要向韓國三星與台灣台積電採購晶片。

由於晶片製造極為燒錢，勢必耗費巨資，讓外界好奇，蓋廠的錢要從哪來？目前尚不清楚馬斯克所說的「TeraFab」晶圓廠將設於美國何處，以及具體時程為何。

特斯拉財務長塔尼亞(Vaibhav Taneja)表示，該公司預估今年200億多美元資本支出，但這筆錢並不包含要投入蓋晶圓廠的規畫。

塔尼亞說，「我們帳上擁有超過440億美元的現金與投資，因此會先動用內部資源，但同時也有其他籌資方式」，「只要有穩定的現金流，就能向銀行融資」，公司也已經和銀行進行過相關討論，未來還需要進一步評估如何籌措資金，看是透過增加舉債或是其他方式。

馬斯克近期與X Prize基金會創辦人戴曼迪斯的一場Podcast表示，「如果我們不蓋晶圓廠，就會撞上晶片之牆 (意指在晶片方面遭遇困境)。」「我們只有兩個選擇：撞上晶片之牆，或是自己蓋一座晶圓廠。」

馬斯克去年底曾表示，希望自家的晶圓廠初期產能達到每月至少10萬片，最終提升到100萬片。

