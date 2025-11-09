特斯拉掛牌「剩21輛」電動車市慘崩6成！Tesla掉出前10名「它」逆襲奪冠

實習編輯藍子瑄／台北報導

10月電動車市急轉直下，僅掛牌 1,305 輛、月減高達 66.2%，創下今年單月新低。（示意圖／資料庫）

10月車市熱鬧滾滾，總掛牌數衝上 34,511 輛、月增 7.1%，但電動車卻「踩煞車」急轉直下，僅掛牌 1,305 輛、月減高達 66.2%，創下今年單月新低。最大震撼彈來自「電車霸主」Tesla，10月幾乎全面熄火，全車系掛牌數只剩個位數，冷清到讓網友驚呼「特斯拉去哪了？」

根據《8891汽車》資料，Tesla 10月僅掛牌 21輛，相比9月的 2,491輛 可說「雪崩式下滑」。其中 Model Y 與 Model 3 分別僅交車 6 輛與 7 輛，雙雙退出競爭行列。業界推測，Tesla 可能因庫存清空、也沒有新船到港銜接，導致幾乎停擺。不過若以年度累計來看，Model Y 仍以 8,259 輛 穩居今年電動車銷售冠軍寶座。

少了 Tesla 的競逐後，電動車市場可說「群雄並起」。10月由 Luxgen n7 奪下月冠軍，掛牌 242 輛、月增 14.7%，成為最大贏家。不過 n7 今年截至10月累計僅售出 2,787 輛，年減 54.2%。品牌重心已轉向第四季即將登場的 n5，該車本月也有 3 輛掛牌紀錄，顯示上市進入倒數。根據送測資料，n5 將提供單、雙馬達兩版本，最大馬力分別為 171kW（232hp） 與 299kW（407hp）。

歐系品牌表現穩健，BMW iX1 掛牌 180 輛 衝上第二名，旗下 iX（79台）、iX2（55台）同樣表現亮眼。整體來看，BMW 今年截至10月累計掛牌 3,113 輛，明顯領先賓士的 1,598 輛，顯示台灣消費者在雙B電車之爭中更偏好寶馬。

Volvo EX30 也交出 117 輛 成績，雖比9月衰退逾五成，但受惠於 Tesla 銷量重挫，名次反而上升。監理所數據顯示，EX30 單馬達版本貢獻 96 台，是主要銷售動力，顯示親民售價與豪華品牌形象仍具吸引力。

此外，Toyota bZ4X 小改款 於 10 月 27 日正式上市，馬上壓線進榜。和泰汽車這次動作不小，不僅調整定價更親民，還加碼半年免費充電優惠，並喊出年銷 4,000 台目標，展現強烈進攻企圖。

隨著年底新車陸續登場，電動車市場戰局恐將重新洗牌。至於「缺席的電動車一哥」Tesla，能否在年底前強勢回歸，也成為業界矚目的焦點。

2025年10月台灣電動車銷售報告（圖／實習編輯陳昭慈製作）

