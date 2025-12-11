特斯拉方向燈改「撥桿」需花1.28萬 車主怒：割韭菜

特斯拉的方向燈從撥桿改成按鈕，現在要改回來，但改裝費要1萬多元。（圖／東森新聞）





汽車科技日趨發達，電動車配備更大改造，不過特斯拉的方向燈從撥桿改成按鈕，卻讓車友很不習慣，現在要改回來，但改裝費要1萬多元，讓車主大罵，馬斯克的創新代價轉嫁給車主。

開車上路，特斯拉方向盤半圓形設計很酷炫，但是要打方向燈很苦惱。特斯拉車主Jack：「你如果轉到這裡來的時候，這怎麼按？就找不到你要打右邊，還是打左邊會打錯。」

方向燈按鍵在操作上不夠直覺，車主抱怨連連，馬斯克終於聽到了，將推出改裝服務，可預約幫忙裝回方向燈撥桿，但包零件和安裝費用要1萬2800元。

廣告 廣告

特斯拉車主Jack：「因為馬斯克要創新，所以他就把撥桿取消，但是一取消他又發現不對，他又把它改回來。但是當中被取消的這些車友，他就必須要花錢把它改回來。」

不只方向燈，另一個議論紛紛的是這個。特斯拉車主Jack：「前進，然後後退停車。」

排檔桿像智慧手機一樣用滑的，視覺上很科技。不只特斯拉，賓士、BMW也都大改造，像是旋鈕式、按鍵式或撥桿式，新型的線傳式電子排檔操控更直、更省空間，但傳統的機械式比較能快速排除障礙。

汽車達人曾彥豪：「（電子排檔）看起來會比較有科技感，但是跟傳統的機械式的比較起來的話，機械式排檔因為機械的設計，所以它的耐久性會比較好，萬一有故障的時候，也可以用機械的方式來排除，所以問題發生的機率，也會比線傳的排檔來的更低。」

一格一格換檔，還是滑一下，各有優缺點，車內設備變不變，美觀實用和安全性，都得全盤考量。

更多東森新聞報導

愛玩車／特斯拉發功 第四季交車將破6000輛

前方事故「想閃被電腦拉回」男開特斯拉直撞慘斷牙

國1車禍！男回國要返家 開輔駕「想閃」被電腦拉回

