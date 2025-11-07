特斯拉暴衝！機車一家四口遭劇烈夾擊 夫妻腿斷恐截肢
屏東縣恆春鎮昨（6日）下午發生一起駭人車禍，一輛特斯拉失控暴衝，高速撞上一輛停等紅綠燈的機車，如今其他角度的車禍畫面也隨之曝光，可見機車騎士雖然有看到特斯拉衝過來，但最後卻已經來不及，騎士及後座乘客傳出雙腿骨折，恐面臨截肢命運。
屏東恆春6日發生奪命車禍。（圖／翻攝自爆料公社）
這起事件發生於昨天下午，當時26歲李姓男子駕駛特斯拉，載著妻子和兩名孩子，行經恆公路時不明原因失控暴衝，先是撞上一輛水泥車，接著又撞上了在路口停等紅綠燈的四貼機車。
救護人員獲報後趕抵現場，發現李姓男駕駛已經沒了呼吸心跳，送醫後宣告不治，至於車內的李男妻子及2個小朋友，則是受到輕傷，人沒有大礙；妻子事後表示，一家四口當天從新北市南下來墾丁玩，事發當下自己正在睡覺，不知為何會發生這樣的事情。
至於在路口停等紅綠燈的四貼機車，從另一段較近的行車紀錄器畫面可見，當時騎士騎到路口時，貌似有發現一輛車正高速朝他們駛來，雖然一度想躲，但因對方車速太快，最後仍撞上，特斯拉直接將對方撞進牆內。
據了解，機車騎士為蔡姓男子，他與妻子當時正載著孩子去才藝班，在途中發生意外，夫妻倆受到撞擊後雙腳開放性骨折，最嚴重恐面臨截肢命運，而夾在夫妻倆中間的2個孩子，則是受到輕傷。
