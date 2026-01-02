科技新報

特斯拉有望支援 Apple Wallet 車鑰匙功能？

科技新報

特斯拉可能正準備導入 Apple Wallet 的汽車鑰匙功能。外媒指出，最新版本的特斯拉行動應用程式中被發現新增與系統層級數位車鑰匙相關的程式碼，顯示特斯拉有機會未來支援 iPhone 原生車鑰匙整合，讓使用者可直接透過 Apple Wallet 解鎖、上鎖甚至啟動車輛。

目前特斯拉車主多半透過特斯拉 App 的「Phone Key」功能，利用藍牙與車輛配對進行解鎖。不過這項方式仍仰賴 App 在背景持續運作，若系統回收資源、App 被關閉，或手機電量過低，都可能影響使用體驗。相較之下，Apple Wallet 的原生汽車鑰匙功能由作業系統直接管理，可支援 NFC 與超寬頻（UWB），即使手機電量極低，仍能維持基本解鎖功能，穩定性與便利性更高。

廣告

值得注意的是，這次在程式碼中率先出現的關鍵字，與中國市場的 HarmonyOS 與華為 Wallet 生態系相關，外界推測特斯拉可能先在中國導入系統級數位車鑰匙，再逐步擴展至 iOS 與 Apple Wallet。特斯拉過去也曾採取類似策略，先在中國市場測試新功能，再推向其他地區。

蘋果自 2020 年起在 Apple Wallet 中推出汽車鑰匙功能，並持續擴大支援車廠與車款，使用者可透過 iPhone 或 Apple Watch 操作，並能分享數位鑰匙給家人或朋友。若特斯拉正式加入支援行列，將有助於進一步擴大 Apple Wallet 在車用數位鑰匙市場的滲透率，也可能改善特斯拉車主長期以來對 App 穩定度的疑慮。

目前特斯拉尚未正式對外確認相關功能的推出時程與支援車型，仍有待後續軟體更新或官方說法進一步揭曉。

相對於 Apple Wallet 車鑰匙功能，許多車主應該更期盼特斯拉推出對 CarPlay 的支援，早先《彭博社》曾報導，在多年抗拒之後，特斯拉已開始積極投入 CarPlay 的相關開發，最快可能在今年底前推出該功能。另一方面，Rivian 與通用汽車（GM）則持續強化各自不支援蘋果車載平台的既有決策。

  • Tesla might be working on support for iPhone car key in Apple Wallet

（首圖來源：蘋果）

其他人也在看

2026台北車展｜Toyota猛攻SUV市場！Urban Cruiser、全新RAV4、Crown Sport一次看

2026台北車展｜Toyota猛攻SUV市場！Urban Cruiser、全新RAV4、Crown Sport一次看

Toyota總代理和泰汽車聚焦在銷售主軸的SUV車型之中，本次2026台北車展的Urban Cruiser、大改款RAV4以及終於來台的Crown Sport三款車系，肯定會是本次車展備受關注的焦點所在。

Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前3
新世代Toyota RAV4 Adventure這樣改就對了

新世代Toyota RAV4 Adventure這樣改就對了

新世代Toyota RAV4已在日本推出，改裝品牌Jaos也針對RAV4 Adventure推出一系列越野改裝套件，原本線條方正且具戶外氣息的RAV4 Adventure，再加裝套件後變得更加吸引人。日本改裝品牌Jaos日前推出新世代Toyota RAV4 Adventure一系列越野改裝套件，該套件有提供前後保險桿、引擎蓋前緣燈、輪拱防護飾板、防護側裙、Jaos擋泥板、17吋Jaos Adamas BL5輪圈、車身加高20～25mm彈簧、高低阻尼可調懸吊、行李廂防水墊等配件。雖然上述都是部分套件，但由於RAV4 Adventure先天已有方正車身線條和戶外扮相，因此再配置上述套件後不僅進一步提升RAV4 Adventure越野氣息，同時也讓整體變得更迷人。Jaos日前推出新世代Toyota RAV4 Adventure一系列越野改裝套件。保險桿和引擎蓋前緣燈讓RAV4 Adventure越野氣息變得鮮明。輪拱防護飾板瞬間大幅提升越野氛圍。擋泥板與側裙都是戶外扮相不可缺少的配件。防刮板與防水墊當然也不能缺少。想要提升地形能力，Jaos有提供加高彈簧。越野風就是要這種圈。《原文詳見：CA

Carture 車勢文化 ・ 1 天前發起對話
2026台北車展／第一天！他「秒刷4台成最大戶」　觀望賞車人潮占大宗

2026台北車展／第一天！他「秒刷4台成最大戶」　觀望賞車人潮占大宗

2026台北新車暨新能源車大展將於12月31日至1月4日在台北世貿一館登場，本屆車展重返信義區老地標，雖然整體規模不若以往龐大，但多家車商仍用心展出，包含多款首次在台亮相的新車、預計於2026年在國內上市的準上市車款，以及由海外特別空運來台的概念車、賽車與剛發表不久的全新車型，展出內容依舊具有看頭。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前8
2026台北車展｜Mitsubishi復興靠它！XForce跨界休旅登場、最便宜不到80萬

2026台北車展｜Mitsubishi復興靠它！XForce跨界休旅登場、最便宜不到80萬

主打小型休旅市場，鎖定年輕家庭與首購族群，以實用、耐用與高性價比作為核心訴求，全新跨界休旅XForce不僅是一款新車，更是Mitsubishi近年產品重整後的重要戰略節點。如今，在2026台北車展XForce也正式在台發表上市，對比先前所開出的樂享版79.9萬與酷享版84.9萬元預接單價，不僅原酷享版售價調降2萬元，還新增頂規84.2萬的狂享版車型，展現 Mitsubishi 想以親民門檻拉近與消費者距離的企圖，在競爭激烈的國產休旅市場中，向車迷傳達品牌「回歸SUV本質」的決心。

Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前7
Mitsubishi XForce售價79.9萬起上市！偕同話題新車「Destinator、第四代Outlader」登台北車展

Mitsubishi XForce售價79.9萬起上市！偕同話題新車「Destinator、第四代Outlader」登台北車展

2026台北新車暨新能源車大展正式登場，Mitsubishi與中華汽車以雙品牌形式隆重參展，完整集結乘用車、商用車與新能源車款，透過全產品線展出，具體呈現三菱品牌於台灣市場的最新產品布局與發展方向。本次車展最大焦點當屬全新跨界休旅Mitsubishi XForce正式發表上市，提供樂享版、酷享版、狂享版共三種版本，售價分別為79.9萬元、82.9萬元、84.2萬元。不僅如此，更同步亮相兩款市場討論度極高的話題車型「第四代Outlader、全新Destinator」，象徵三菱品牌於台灣市場的產品布局持續向前推進，展現三菱貼近台灣消費者需求，並在地深耕的決心。

Zeek玩家誌 ・ 19 小時前1
最帥氣 Toyota 皇冠跑旅現身台北車展！Crown Sport 成為全場矚目焦點

最帥氣 Toyota 皇冠跑旅現身台北車展！Crown Sport 成為全場矚目焦點

2026 台北新車暨新能源車大展在 12 月 31 日盛大開幕，備受期待的 Toyota 新世代皇冠跑旅 Crown Sport 也首度現身台灣，與法拉利 Purosangue 相似的動感造型也使其成為全場矚目焦點，至於目前 Crown Sport 導入時程仍然未定，和泰汽車則表示正積極向原廠爭取中，因此對 Crown Sport 的車迷朋友們也要把握此回能見到實車的難得機會。

自由時報汽車頻道 ・ 1 天前發起對話
福特多元購車方案揭開2026序幕：The All-New Ford Territory與Kuga新年三大好禮一次到手！

福特多元購車方案揭開2026序幕：The All-New Ford Territory與Kuga新年三大好禮一次到手！

新年駕馭新氣象，福特六和年初優惠限時開跑！自2026年1月1日起至1月31日止，至全台Ford展示中心試駕任一車款，即可獲得7-11百元商品卡，入主週週抽美國之旅來回機票，於展示間拍照打卡上傳Ford(TW)官方臉書粉絲團指定貼文，再抽Ford GT科技系列樂高組。而福特六和旗下車款促銷好禮豐富，活動期間入主The All-New Ford Territory享優惠價84.9萬起（含舊換新及貨物稅減徵補助），並加碼提供三大好禮：3年內建導航圖資更新、3年MyPaaK手機鑰匙2.0服務，以及專屬行李艙旗艦套件；入主The All-New Ford Kuga 1.5T享力挺價83.9萬起（含舊換新），內含5萬元力挺購車金、高額0利率及5年原廠保固，1.5T Active再加碼3萬元配件金；感謝萬名車主一路相伴，New Ford Ranger Wildtrak限時推出回饋價154.8萬（含舊換新），再享百萬0利率；福特六和以多元購車方案揭開2026新年序幕，邀請消費者把握購車良機，展開全新駕馭旅程！新紀元油電雙能休旅The All-New Ford Territory 伴您與家人舒適前行Th

CARLINK鏈車網 ・ 22 小時前發起對話
『2026台北新車大展速報』Suzuki首款全球戰略純電SUV e VITARA AllGrip-e 四驅正式在台上市

『2026台北新車大展速報』Suzuki首款全球戰略純電SUV e VITARA AllGrip-e 四驅正式在台上市

TAIWAN SUZUKI 推出眾所矚目的全新純電動SUV─ e VITARA正式在台上市。這不僅是SUZUKI品牌旗下首款全球戰略電動車(BEV)，更以其獨特的產品定位、先進的電能四驅技術與強悍的SUV設計語彙，為台灣電動車市場注入全新的日系動能，引領純電SUV進入更感性、更實用、更具駕馭樂趣的全新時代。「Emotional Versatile Cruiser」感性與力量的交織e VITARA 的核心理念源自「Emotional Versatile Cruiser」，結合純電科技的前衛質感與 SUZUKI SUV 一貫的力量、靈巧與可靠性，打造出兼具駕馭樂趣、冒險精神與感性設計的純電 SUV。外觀設計上，透過肩線、輪拱與寬厚堅實的 C 柱展現強烈力量感，呈現e VITARA 如雕塑般的造型，同時融入多面幾何架構，整體車身以多邊形語彙貫穿，形成充滿張力的立體視覺效果。車頭具有獨特的六角形造型，搭配橫向貫穿式線條，以及代表性的三點矩陣燈具設計，使車頭辨識度極高且具未來感。車身比例高聳，搭配長軸距與 coupe-like 車頂線條，兼具 SUV 的剛強與流線美感；18 吋飾板鋁圈則在空氣力

CARLINK鏈車網 ・ 1 天前1
車展少了德系大廠與超跑品牌！業界：汽車展重要性漸下降　轉向線上展示

車展少了德系大廠與超跑品牌！業界：汽車展重要性漸下降　轉向線上展示

台灣電動車市場迎來新局面，隨著鴻華先進科技收購納智捷後決定自行銷售車輛，首款車型Foxtron Bria成為本屆台北車展最受矚目的焦點。這場睽違2年的車展雖規模縮小，但各家車廠紛紛展示電動車新品，顯示產業轉型趨勢明顯。馬自達帶來搭載轉子引擎的ICONIC SP概念車，日韓車廠則以電動休旅為主打，展現各品牌對永續與駕駛樂趣的不同詮釋。然而，德系大廠與部分知名品牌缺席，使車展熱鬧度不如往年。

TVBS新聞網 ・ 1 天前發起對話
跨年前夕噩耗！台中女大生騎車碰撞貨車　搶救不治

跨年前夕噩耗！台中女大生騎車碰撞貨車　搶救不治

台中一名鄭姓女大生今(31)日中午騎乘機車行經霧峰區乾溪東路時，與貨車發生嚴重碰撞，當場失去呼吸心跳，緊急送往亞洲大學附屬醫院搶救，最終仍宣告不治。

中天新聞網 ・ 1 天前發起對話
2026台北車展／Jimny變身玩具！SUZUKI聯手TOMICA超吸睛

2026台北車展／Jimny變身玩具！SUZUKI聯手TOMICA超吸睛

「2026 台北新車暨新能源車特展」中，SUZUKI展區出現一輛讓人會心一笑的特別主角。為慶祝TOMICA迎來55週年，SUZUKI與TOMICA攜手打造「Suzuki Jimny TOMICA 55th Anniversary Ver.」，以冒險與興奮為設計核心，讓經典越野小車搖身一變，成為展場最吸睛的彩蛋之一。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前發起對話
Suzuki純電休旅e Vitara開賣115萬起！同框Jimny「TOMICA 55週年聯名版」登台北車展

Suzuki純電休旅e Vitara開賣115萬起！同框Jimny「TOMICA 55週年聯名版」登台北車展

為期5天的2026台北新車大展登場，Taiwan Suzuki於展中正式亮相發表全新純電休旅e Vitara，其為品牌首款全球戰略電動車（BEV），憑藉獨特的產品定位、先進的電能四驅技術與強悍的SUV設計語彙，為台灣電動車市場注入全新的日系動能。全新Suzuki e Vitara提供2WD及AllGrip-e車型，售價分別為新台幣115萬元、123萬元。

Zeek玩家誌 ・ 12 小時前發起對話
電能休旅快節奏進化！Kia EV5確認2026年末迎接改款

電能休旅快節奏進化！Kia EV5確認2026年末迎接改款

雖然Kia EV5在全球多數市場才剛站穩腳步，但面對Tesla Model Y與比亞迪海獅7等對手的步步進逼，這家韓國大廠顯然不打算按兵不動。根據最新消息，Kia已正式確認將在2026年底針對EV5推出中期改款，這對於一款問世僅約兩年的新車而言，更新節奏相當緊湊。這次改款的核心目標非常明確，補強現行車款在「充電效率」與「能耗表現」上的缺點，確保EV5在競爭激烈的純電中型休旅戰區中能持續保有強勁的戰鬥力。Kia EV5才推出兩年的時間，現在宣布即將在2026年底前進行小改款。在外觀與座艙的設計進化上，2026年式EV5將導入更多新世代家族語彙。視覺上預計會換上修飾過的垂直排列LED頭燈組與全新空力保險桿，讓整體風格向旗艦EV9看齊。座艙內部則極具看頭，預計將參考先前發表的「Weekender」概念車，捨棄現行的分體式雙螢幕，轉而採用一體化的數位面板，並導入副駕駛側的多功能顯示區。此外，部分市場採取的非對稱長凳式前座設計，也可能在改款中回歸主流的中控扶手配置，以提升人體工學與儲物機能。 技術規格層面，「充電速度」的升級將是本次改款的重頭戲。現行EV5為了成本考量，並未採用高階的800V E

Carture 車勢文化 ・ 14 小時前發起對話
台14甲線駕駛過彎跨雙黃線　「叭」一聲！嚇衝落山坡

台14甲線駕駛過彎跨雙黃線　「叭」一聲！嚇衝落山坡

台中市 / 潘虹恩 洪年輝 台中報導 往返南投縣合歡山武嶺的省道台14甲線，發生汽車衝下山谷意外，開車是64歲的陳姓婦人，疑似因為疲勞駕駛，開車經過彎道時恍神跨越雙黃線，對向車道的目擊駕駛嚇一大跳趕快按喇叭提醒，婦人緊急拉回方向盤，卻整輛車失控，衝下一旁邊坡，連人帶車滑下約20公尺深的山坡，幸好樹木阻擋，不至於掉進深谷中，婦人被警消救起時，嘴上一直念著阿彌陀佛，員警問她去哪裡等相關問題都無法回應，真的嚇壞了。 汽車開過轉彎處，對向車道一輛灰色休旅車開在雙黃線上就快逆向，目擊駕駛嚇一大跳，立刻按了喇叭，聽到叭一聲，灰色休旅車趕快往右邊，想開回車道，但車子失控，下一秒就衝出道路，整輛車滑下山坡，目擊的駕駛和乘客，看到驚險一幕，嚇到說出好幾聲哇，同時放慢車速趕快報警。車禍發生在1日上午清晨7點多，南投台14甲線松崗到翠峰途中，警消獲報到場救出休旅車駕駛，發現右手腕、脖子痠痛，雖然意識清楚，但是嚇壞了，被救起來的時候一直唸阿彌陀佛，回到現場，車子還卡在約20公尺深的邊坡，幸好有樹木阻擋，才沒有掉落更深的山谷。南投縣警仁愛分局松岡派出所所長劉保毅說：「行經該路段，不慎衝落山谷，該車駕駛擦挫傷送醫，駕駛的酒測值為零。」警方調查，休旅車駕駛是64歲的陳姓婦人是台中人，她疑似疲勞駕駛，在轉彎處跨越雙黃線後，差點與對向車輛發生車禍，後緊急拉回方向盤，卻不慎往山坡開，衝落山谷。 原始連結

華視影音 ・ 15 小時前發起對話
Royal Enfield進軍台灣，新竹迎來首間品牌旗艦店

Royal Enfield進軍台灣，新竹迎來首間品牌旗艦店

Royal Enfield正式宣告進軍台灣市場，2025年12月23日，這個歷史悠久延續英倫血脈的品牌，於新竹揭幕台灣首間品牌旗艦店，落腳新竹市東區中華路一段187號，象徵Royal Enfield在亞太市場布局中，正式將台灣納入重要版圖。

地球黃金線 ・ 1 天前發起對話
2026台北車展／車展焦點就是它！PEUGEOT 408 GT RAPIDE 登台

2026台北車展／車展焦點就是它！PEUGEOT 408 GT RAPIDE 登台

「2026台北新車暨新能源車大展」於台北世貿一館正式揭幕，寶嘉聯合旗下 PEUGEOT端出性能擔當408 GT RAPIDE，作為品牌在跨界轎跑級距中的性能代表作。透過更鮮明的設計語彙與專屬設定，進一步拉高PEUGEOT在性能取向市場的存在感。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前2
2026台北車展世貿開幕！大改款RAV4首現身　百台神車迎跨年

2026台北車展世貿開幕！大改款RAV4首現身　百台神車迎跨年

（記者許皓庭／台北報導）「2026 台北新車暨新能源車大展」今（31）日於台北世貿正式開幕，為期五天的展會集結 […]

引新聞 ・ 1 天前發起對話
愛玩車／吉普新世代休旅 Compass台北車展亮相

愛玩車／吉普新世代休旅 Compass台北車展亮相

愛玩車／吉普新世代休旅 Compass台北車展亮相

EBC東森新聞 ・ 1 天前發起對話
手機就是車票！ 北捷、公車1/3起同步開放 QR 乘車碼、行動支付版圖再擴大

手機就是車票！ 北捷、公車1/3起同步開放 QR 乘車碼、行動支付版圖再擴大

隨著行動支付普及，民眾搭乘大眾運輸的方式也持續進化，台北捷運與雙北市區公車1/3起正式開放使用QR Code掃碼乘車，民眾以手機開啟電子支付APP的乘車碼即可上下車、進出站，不用再攜帶實體票證，為通勤族帶來更便利的乘車體驗。

TVBS新聞網 ・ 1 天前3
AI 吃光 RAM！IDC：電腦、手機 2026「加價沒商量」出貨恐大跌

AI 吃光 RAM！IDC：電腦、手機 2026「加價沒商量」出貨恐大跌

AI 熱潮帶動全球科技巨頭大舉投資基礎設施，不過這股狂潮正意外波及 PC 與手機市場。

Yahoo Tech ・ 1 天前發起對話