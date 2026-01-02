特斯拉有望支援 Apple Wallet 車鑰匙功能？
特斯拉可能正準備導入 Apple Wallet 的汽車鑰匙功能。外媒指出，最新版本的特斯拉行動應用程式中被發現新增與系統層級數位車鑰匙相關的程式碼，顯示特斯拉有機會未來支援 iPhone 原生車鑰匙整合，讓使用者可直接透過 Apple Wallet 解鎖、上鎖甚至啟動車輛。
目前特斯拉車主多半透過特斯拉 App 的「Phone Key」功能，利用藍牙與車輛配對進行解鎖。不過這項方式仍仰賴 App 在背景持續運作，若系統回收資源、App 被關閉，或手機電量過低，都可能影響使用體驗。相較之下，Apple Wallet 的原生汽車鑰匙功能由作業系統直接管理，可支援 NFC 與超寬頻（UWB），即使手機電量極低，仍能維持基本解鎖功能，穩定性與便利性更高。
值得注意的是，這次在程式碼中率先出現的關鍵字，與中國市場的 HarmonyOS 與華為 Wallet 生態系相關，外界推測特斯拉可能先在中國導入系統級數位車鑰匙，再逐步擴展至 iOS 與 Apple Wallet。特斯拉過去也曾採取類似策略，先在中國市場測試新功能，再推向其他地區。
蘋果自 2020 年起在 Apple Wallet 中推出汽車鑰匙功能，並持續擴大支援車廠與車款，使用者可透過 iPhone 或 Apple Watch 操作，並能分享數位鑰匙給家人或朋友。若特斯拉正式加入支援行列，將有助於進一步擴大 Apple Wallet 在車用數位鑰匙市場的滲透率，也可能改善特斯拉車主長期以來對 App 穩定度的疑慮。
目前特斯拉尚未正式對外確認相關功能的推出時程與支援車型，仍有待後續軟體更新或官方說法進一步揭曉。
相對於 Apple Wallet 車鑰匙功能，許多車主應該更期盼特斯拉推出對 CarPlay 的支援，早先《彭博社》曾報導，在多年抗拒之後，特斯拉已開始積極投入 CarPlay 的相關開發，最快可能在今年底前推出該功能。另一方面，Rivian 與通用汽車（GM）則持續強化各自不支援蘋果車載平台的既有決策。
Tesla might be working on support for iPhone car key in Apple Wallet
（首圖來源：蘋果）
