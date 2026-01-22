特斯拉柏林廠傳大幅裁員 歸咎歐洲市場銷售銳減

美國電動汽車龍頭特斯拉銷售連2年減少，現傳出德國柏林超級工廠大裁員的消息。(圖片來源/特斯拉官網)

全球電動車龍頭特斯拉（Tesla）德國柏林超級工廠傳出大幅裁員，推測是受到去年歐洲市場銷售欠佳的影響，不過特斯拉否認裁員。

特斯拉這座超級工廠位於德國首都柏林東南部的格倫海德，是在歐洲唯一的生產基地。德國《商報》（Handelsblatt）121日引述柏林廠工會文件報導指出，該廠2024年以來已裁員1700人，目前約1萬703人，比2024年統計時的1萬2415人減少14%。

特斯拉否認裁員消息

特斯拉隨後否認此報導，該公司澄清與2024年相比，目前員工人數並未大幅減少，未來也沒有裁員計畫，工廠近年產量一直保持穩定，尤其是員工就業方面。

特斯拉還表示，柏林超級工廠營運近4年，會出現一些人員波動是正常現象，尤其是在產能提升以後，對臨時工的需求已經減少。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）曾在2024年4月告訴員工，為了降低成本和提高生產效率，特斯拉會在全球裁員超過10%，外界認為，柏林廠裁員是其中一部分，但縮編計畫似乎仍持續。

歐洲銷售銳減，凸顯裁員傳聞真實性

根據業界消息，特斯拉銷售欠佳是導致柏林廠大幅裁員的原因。2025年特斯拉銷售連續第2年下降，比2024年減少8.5%。歐洲市場尤其令人擔憂，銳減28%，不到24萬輛。

德國福斯汽車（Volkswagen）趁勢而起，超越特斯拉成為歐洲電動車市場領頭羊 ，2025年銷售量為27.4萬，比2024年大增56%。

這意味著儘管德國製的Model Y也輸出加拿大，工廠產能仍未充分利用。特斯拉最新的股東報告顯示，柏林廠年產能超過37.5萬輛，實際銷售數量卻遠低於產能，更糟糕的是，特斯拉2025年歐洲銷售的24萬輛電動車中，許多是從中國進口的Model 3。

特斯拉柏林廠前景堪慮

德國政府最近宣布購買電動車獎勵政策，特斯拉希望能受惠於此，繼而提升柏林工廠的產能。

但前景存在變數，加拿大政府政策轉變，刻正致力於加強與中國之間的經貿合作，加拿大總理卡尼（Mark Carney）上週結束訪中行程，此行做成決定，同意將中國電動汽車100％的懲罰性關稅大幅削減至最惠國待遇（most-favoured nation）的6.1%，並設定每年4.9萬輛汽車進口配額，5年內可能提高至7萬輛。

有專家指出，特斯拉上海工廠多年前即開始外銷加拿大市場，且在當地建立完善的銷售網，將是這次降低關稅的最大受惠者。值得注意的是，加拿大開放更多中國汽車進口，這也意味著，特斯拉德國工廠製造的電動車，在加拿大市場恐遭受更大的排擠作用。

