「特斯拉機器人」揭中美科技落差！中國網紅直言：中國只剩面子工程

中美科技發展的核心差異究竟為何？這是一個關於起心動念的嚴肅課題。近期特斯拉發布人形機器人Optimus，展現驚人的AI算力與仿生技術，卻在中國科技界引發集體沉默。時事評論員翟山鷹指出，中國學術界與科技圈充斥急功近利心態，無論是為了快速圈錢還是面子工程，都缺乏對科技本質的追求，反觀馬斯克建構的AI體系將徹底改變人類文明與戰爭邏輯。





翟山鷹說明，中國與西方科技的差距，最根本的原因在於起心動念。他以自身在中國金融圈與學術界的經歷為例，直言中國大學裡的金融專家教授多是「酒囊飯袋」，研究金融的目的僅是為了升官發財，對於專業知識的掌握程度極低，甚至連基礎的法人治理結構都講不清楚。翟山鷹強調，這種心態同樣延伸至高科技領域，中國科技界主要分為兩類人，一種是像雷軍、大疆這樣拿著科技概念快速賺錢的商人，另一種則是配合政府搞「面子工程」。

翟山鷹進一步表示，馬斯克與賈伯斯等西方科技巨頭，其初衷是「為了科技而科技」。以特斯拉最新發布的Optimus機器人為例，該機器人身高體重與常人無異，靜坐耗能僅100瓦，慢走耗能500瓦，配備2.3千瓦時電池組與40個機電傳動器，全身自由度超過200個，且售價僅約2萬美元。翟山鷹指出，這款機器人最恐怖之處在於其背後的AI大腦，採用特斯拉Dojo超級電腦系統，擁有每秒9000萬億次的算力，並透過視覺感知系統與神經網絡技術，能夠在無聯網狀態下識別環境並自主學習。





針對中國引以為傲的C919大飛機與鴻蒙系統，翟山鷹則持強烈批判態度。他認為這些項目純粹是「共產黨臉上貼金」的面子工程，耗費鉅資卻缺乏國際硬體兼容性與複雜應用場景的支持。翟山鷹分析，鴻蒙系統在缺乏全球先進硬體生態支持的情況下，如同「天天吃春藥」，與iOS和安卓的差距只會越來越大，最終成為昂貴且封閉的「安慰劑」。





翟山鷹最後強調，特斯拉不僅是造車或造機器人，而是建立了一個覆蓋全球的AI學習實踐應用系統。從汽車到機器人，所有的終端都在為其後台的無監督訓練提供海量數據，使其進化速度遠超人類想像。他警告，若馬斯克的人工智能體系完全成功，將賦予美國以科技隨意操控世界大部分領域的能力，甚至徹底改變未來的戰爭邏輯。對於中國科技從業人員，翟山鷹呼籲應深入研究馬斯克背後的AI體系邏輯，而非僅停留在表面的硬體模仿。





