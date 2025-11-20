特斯拉準備漲價？「零中國化」壓力爆表、供應鏈價格壓不住了

記者鍾釗榛／綜合報導

美製特斯拉將全面擺脫中國供應鏈。（圖／翻攝TESLA）

為因應川普政府的「美國優先」路線，加上美中關稅戰升溫，特斯拉近日已正式通知美國本土供應鏈，未來1到2年內，所有美國製造車款都必須完全排除中國製零件。這不只限於一般金屬零件，就連最關鍵的電池模組、電子控制系統都必須找替代來源，供應商可說是被迫全線大換血。

未來1到2年內，所有美國製造車款都必須完全排除中國製零件。（圖／翻攝TESLA）

說得容易做得難

雖然特斯拉喊得響亮，但供應鏈反應卻一面倒認為「執行難度爆高」。原因很簡單，中國車用供應鏈的完整度、價格競爭力與生產量能，全世界少有對手。要在短時間內找到同樣便宜又夠量的替代品，難度堪比重新打造一座迷你產業鏈。供應商甚至預估，未來成本可能大幅飆升。

製造成本提高將反映在車價上。（TESLA提供）

特斯拉也有苦衷

美國目前是特斯拉全球最大銷售市場，而在美國販售的車款也都在美國本土工廠製造。相反地，上海超級工廠則大量使用中製零件，供應中國、亞洲與部分歐洲市場。但在川普政策影響下，美國工廠勢必要走向「零中國化」，否則未來可能面臨額外關稅甚至政策阻力。

全面去中化倒數啟動

雖然特斯拉提出的計畫相當明確，但供應鏈普遍認為完整轉換至少需要一到兩年，加上供應商必須重新認證零件、調整產線、生產成本上升，這場「去中化」工程勢必成為未來兩年特斯拉供應鏈最大的考驗。

