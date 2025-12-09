特斯拉熱銷 訂單排到明年
關稅沒影響，特斯拉（Tesla）台灣新車賣光光，本季將大量交車、年增近七成，訂單已排到明年。台灣特斯拉昨（9）日表示，Tesla持續在台灣新車市場展現強勁成長力道，現在下訂、交車要等明年。
台灣特斯拉昨日指出，本季度Model 3與Model Y現貨車均已完售，配合每季末新車大量到港船期，12月展開大量交付，第4季預期完成超過6,000輛新車交付，比去年同期大增68%。
特斯拉10月在台掛牌21輛，11月532輛，依據台灣特斯拉所說，第4季掛牌數將超過6,000輛，推估12月單月的掛牌數勢必超過5,000輛，不僅超越所有的進口車品牌，預期僅次於Toyota，成為台灣車市品牌中的單月銷售亞軍。
根據業者指出，由於特斯拉全球各市場每季度生產車款均有配額限量，當前在台新訂購車輛均需排入2026新年度生產批次。
台灣特斯拉表示，特斯拉第3季度全車系在台灣掛牌數突破5,700輛，第4季將進一步超過6,000位準車主，全年掛牌總數有望突破15,000輛新車。顯示純電生活已逐步融入台灣消費者日常，第4季度Tesla現貨車在台均已完售，由於每季度生產及到港總新車數量均有上限，需及早下訂以優先於當季交付，以免推遲排程至新季度才能入主。
全新Model Y自6月在台首批交付至今，蟬聯6、7、8、9月台灣電動車銷量冠軍與豪華進口休旅車榜首。
