特斯拉第三代人形機器人將亮相 預計年產百萬台

【緯來新聞網】特斯拉（Tesla）官方微博宣布，將於 2026 年第一季正式推出第三代人形機器人 Optimus（Gen 3），並定位為公司首款量產型機器人。為了替 Optimus 騰出製造產能，執行長馬斯克（Elon Musk）在最新一季財報電話會議中表示，將停止生產 Model S 與 Model X 兩款指標性車型。這款全新機器人歷經全面重設計，具備透過觀察人類行為學習新技能的能力，年產量目標上看 100 萬台，展現特斯拉大規模量產人形機器人的野心布局。

（圖／翻攝自Tesla YT）

在技術研發層面，第三代 Optimus 全面導入「第一性原理」（First Principles）進行底層架構重構。特斯拉指出，Gen 3 不僅在手部靈巧度方面較 2.5 版本顯著提升，供應鏈也實現高度自主化，所有關鍵零組件皆基於基礎物理原理重新設計。馬斯克進一步說明，透過從根本出發的工程架構，Optimus 將能透過觀察人類行為，自主學習並執行多樣化任務，首條專屬生產線預計將於佛里蒙特工廠啟動。

