特斯拉經典謝幕！馬斯克宣布：Model S、X 停產 工廠改裝「機器人大軍」年生產百萬台

電動車龍頭特斯拉（Tesla）於28日的第四季財報會議上投下震撼彈。執行長馬斯克正式宣布，旗下兩款元老級豪華車型——豪華轎車Model S與運動休旅車Model X將正式停產。馬斯克感性地將此形容為「榮譽退伍」，這兩款車型分別自2012 年與2015年面世以來，定義了現代電動車的雛形。隨著全球電動車競爭加劇，這兩款高價車型的銷售佔比已萎縮至總量的3%，如今功成身退，馬斯克也直言若有消費者仍對這兩款經典感興趣，「現在就是最後的下單機會」。

世紀轉型棄車從人！加州廠轉向生產 Optimus 機器人

根據《衛報》、《CNBC》報導，特斯拉並非單純停產，而是要進行一場從「硬體公司」到「AI公司」的物理轉型。位於加州弗里蒙特（Fremont）的生產線將面臨大規模改裝，原有的車型產線將被改造成每年可產出100萬台Optimus人形機器人的全自動工廠。

馬斯克強調，Optimus的供應鏈與傳統汽車完全不同，這是一項具備劃時代意義的新產品，目標是讓機器人未來能勝任從工廠搬運到居家保母的各種工作。他更狂妄地宣稱，Optimus將成為「史上最偉大的產品」，並承諾在2027年正式向大眾發售，藉此創造一個「沒有貧困」的世界。

營收首度下滑後的險棋 靠AI幻夢撐起兆元股價

這項大動作轉型背後，其實隱藏著特斯拉面臨的嚴峻考驗。最新財報顯示，特斯拉出現了史上首次年度營收下滑，全球銷量在過去四個季度中有三季呈現衰退，尤其在歐洲市場慘跌16%，且不敵中國強權比亞迪（BYD）的夾擊。

即便如此，馬斯克仍將公司重心從傳統電動車轉向自動駕駛與機器人領域。儘管這些技術尚未獲利且充滿未知，甚至連前衛的Cybertruck銷售都出現劇烈下滑，但靠著「機器人大軍」的願景，特斯拉股價在盤後仍一度上漲4%，顯示華爾街投資人正屏息以待，看馬斯克這場賭上公司未來的AI轉身是否能再次點石成金。

