特斯拉股價漲逾4％！ 無安全監督Robotaxi上路

【緯來新聞網】特斯拉（Tesla）自動駕駛布局取得重大突破。執行長馬斯克（Elon Musk）於 22 日宣布，已在德州奧斯汀正式啟動「無安全監控員」隨行的 Robotaxi 載客服務，並在 X 平台轉發影片證實車內前座空無一人。儘管目前僅有少數車輛投入測試，但特斯拉 AI 負責人 Ashok Elluswamy 表示，未來將逐步提高無人監控車輛的比例。此消息激勵特斯拉週四股價大漲逾 4％ 至 449.36 美元。

廣告 廣告

（圖／達志影像）

目前特斯拉的自駕計程車隊規模仍處於起步階段。馬斯克在世界經濟論壇（WEF）強調，自動駕駛問題已基本解決，並預計該服務將在 2026 年底前普及全美。此外，特斯拉的 FSD 監管版也有望在下個月取得歐盟與中國的批准，進一步擴大全球布局 。



相較於領先者 Alphabet 旗下的 Waymo 已在多個城市提供 Level 4 自動駕駛服務，特斯拉雖暫居落後，但移除安全員被視為追趕進度的關鍵催化劑。摩根士丹利預估，特斯拉到今年底有望部署約 1,000 輛 Robotaxi。市場正密切關注特斯拉將於 1 月 28 日公布的第四季財報，屆時預計將釋出更多關於 Cybercab 與 FSD 訂閱制的技術細節。

更多緯來新聞網報導

木村拓哉隔7年來台灣！400粉接機引暴動 鐵粉哭了原因曝光

黃河自砍片酬拍魔幻愛情片 爆花曝黃健瑋「沒有停工」