特斯拉股價逼近史高！ Robotaxi無人駕駛啟動測試

【緯來新聞網】特斯拉（Tesla）Robotaxi 業務再迎關鍵進展。約半年前在德州奧斯汀推出配有安全駕駛員的有限度 Robotaxi 服務後，特斯拉近日已在當地展開「車內無任何乘員」的無人駕駛測試。執行長馬斯克於社群平台 X 證實此事，並表示測試正在無人狀態下進行，象徵特斯拉朝自動自駕邁出重要一步。

利多消息激勵股價表現。特斯拉股價周一上漲 3.56％，收在 475.31 美元，創下 2025 年以來新高，距離 2024 年 12 月的歷史高點僅差約 1％，今年以來累計漲幅已逾 25％。華爾街多頭直言，特斯拉的自動駕駛篇章已正式展開。



市場關注度升溫，來自社群平台 X 的一段影片顯示，奧斯汀街頭已有無駕駛員的 Robotaxi 行駛。特斯拉自駕等 AI 計畫主管 Ashok Elluswamy 也回應「序幕就此開啟!」，呼應馬斯克先前所言，距離無人監督的 Robotaxi 可能只剩數周時間。公司並計畫在年底前讓 Robotaxi 車隊規模倍增擴充至60輛，測試範圍擴大至鳳凰城與內華達州。



特斯拉為 Robotaxi 量身打造、未配備方向盤與踏板的 Cybercab 車型，預計明年登場，被視為商業化關鍵。雖然特斯拉目前仍處於追趕位置，落後於 Alphabet 旗下的 Waymo，不過多位試駕最新 FSD（全自動輔助駕駛）版本的評論人士與《巴隆周刊》記者均指出，新版本駕駛更平順、人工介入明顯減少，進一步強化市場對特斯拉無人計程車布局的期待

