特斯拉股東壓倒性支持！馬斯克「27兆薪水方案」通過

特斯拉執行長馬斯克。（圖／美聯社）





美國電動車製造商 Tesla, Inc.（特斯拉）於本週四舉行股東大會，以壓倒性75％的支持率通過了執行長馬斯克（Elon Musk）的全新薪酬計畫。

根據該計畫，馬斯克在未來十年間，透過股票形式的獲利機會最高可達8,780億美元（約新台幣27兆2,129億760萬元）。

根據外媒報導，該方案必須達成一系列高難度業績里程碑，才有可能獲得相應股權獎勵，其中包括未來十年交付2,000 萬輛電動車、部署100萬輛機器人計程車、創建100萬具人形機器人以及公司市值突破8.5兆美元。

若未達成全部目標，實際獲得金額可能低於最高估值。特斯拉董事會指出，若此次薪酬案未獲通過，將可能導致馬斯克辭任，進而影響公司未來競爭力與技術領先地位。

此一薪酬包裹被視為公司轉型人工智慧（AI）與機器人領域的重要一環。儘管計畫通過，但投資人與治理專家仍對薪酬規模之龐大、公司對單一領導人依賴程度與股東權益稀釋風險表達關注。

