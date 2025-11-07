特斯拉股東批准 馬斯克1兆美元薪酬方案

特斯拉股東會6號以超過75%的支持率，通過執行長馬斯克（Elon Musk）的薪酬案，使他有望成為首位資產達1兆美元的超級富豪。

這項薪酬方案將以股票獎勵的形式發放，馬斯克未來10年內最多可獲得約4.237億股的特斯拉股票。如果公司市值達8.5兆美元，馬斯克將有資格取得全部獎勵股份，總價值約達1兆美元。

不過要讓特斯拉市值達到8.5兆美元，股價必須從目前上漲約4.66倍，屆時將比目前市值最高輝達高出大約7成，可說是十分艱鉅的挑戰。

