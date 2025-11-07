特斯拉股東通過天價薪酬！馬斯克想成首位兆億美元富翁？先通過嚴苛條件
編譯林浩博／綜合報導
美國電動車大廠特斯拉6日舉行年度股東大會，會上以75%同意的壓倒性比例，通過了執行長馬斯克的天價薪酬案。不同於直接的現金給予，馬斯克的薪酬將以股票獎勵，價值可達1兆美元 (約30兆台幣)。不過，馬斯克想真的成為世上首位「兆億美元富翁」(trillionaire)，他須在10年內大幅提高公司市值，並達成各種嚴苛目標。
兆億富翁
特斯拉宣布，年度大會上，高達75%股東同意了馬斯克的薪酬案。馬斯克自己掌握了特斯拉15%股份，這次大會投票並未將之納入。
通過的結果一公布，大會現場歡聲雷動，馬斯克在場上感謝股東與董事會支持，直呼「我對此十分感謝」（I super appreciate it）。
根據此薪酬方案，馬斯克不是拿取現金薪資，而是在未來10年，額外獲取4兆2370萬股的特斯拉股票。這些股票價值有望達1兆美元之多，但前提是馬斯克須依約將公司市值提高至8.5兆美元。與此同時，馬斯克想得到所有的股票獎勵，還須完成一連串的公司財務與營運目標。
薪酬案為期10年，如果馬斯克真能獲得全部股票獎勵，換算下來，相當於這段期間他每天賺進2億7500萬美元，遠勝過有史以來任何企業執行長的薪酬。
8.5兆美元市值目標
想將特斯拉的市值拉升至8.5兆美元，可不容易，因為這代表特斯拉股價須從當前水準，狂漲466%。即便是目前全球市值最高的輝達，也是上週才突破5兆美元關卡，而8.5兆是在這數字上再推升70%之多。
根據彭博的億萬富豪榜，馬斯克已經是世界最富，靠著他對旗下特斯拉、SpaceX和xAI等公司的控股，身價估計已達4730億美元。
不過，如果6日薪酬案未獲股東大會通過，馬斯克可能辭去執行長職務。特斯拉的董事會在文件說明，馬斯克曾揚言，若薪酬案未過關，讓他對公司的控制權無法獲得保證，他就可能離開公司。
話雖如此，特斯拉這一年並不好過。上半年銷售與獲利雙雙慘跌，昔日好友川普的政府又不支持電動車，特斯拉因此面臨數十億美元的潛在營收損失。
押寶機器人與AI
但對於上述問題，馬斯克與特斯拉的董事會都予。據他們說法，特斯拉早就從單純賣電動車的公司，轉而聚焦「機器計程車」（robotaxi）之類的自駕車，以及人形機器人。
馬斯克在向股東的演講中，提及機器人的次數，要比公司的車還多。即使提到車，重點也擺在所謂的全面自動駕駛技術（FSD）。馬斯克尤其認為，機器人將成公司最大業務，「我覺得這將是有史以來（市場）最大的產品」，「世上所有人類都會想要自己的R2D2與C3PO（兩者皆是科幻電影《星際大戰》登場的機器人）。」
馬斯克甚至預言，特斯拉的機器人將取代外科醫生、終結全世界的貧窮，重塑全球的經濟秩序。他聲稱，公司每個機器人的生產成本將只須2萬美元，能以相當於一部車的售價來賣。
馬斯克描繪的未來閃閃發光，但他所講的產品與概念仍在發展階段，距離上架販售還很遙遠。這也意味著，馬斯克能否真的拿到那價值１兆美元的股票獎勵，仍是個未知數。同時馬斯克還須解決公司當前的問題，並設法實現他所拋出的承諾。
馬斯克堅稱，他需要更多股權來確保對公司的控制，而非為了更多的財富。10月馬斯克在與投資人的電話會議上強調，「這不是說我會拿這些錢隨意花掉，......我需要足夠的表決權來獲取強大影響力，但也不能給太多，多到哪天我發瘋，卻無法把我開除」。
