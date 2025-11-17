特斯拉要求「去中國化」! 專家 : 供應鏈恐面對大重組趨勢

美國電動車龍頭特斯拉（Tesla）近日要求北美零件供應商應在一到兩年內替換中國製造的零件。 圖：翻攝自 直新聞

美國電動車龍頭特斯拉（Tesla）近日要求北美零件供應商在一至兩年內，逐步替換中國製造的零件，改用其他地區生產的零件。此舉引發外界關注，可能對中美汽車零件供應鏈帶來影響。

中國媒體評論員指出，特斯拉作為美國電動車的代表性企業，2025 年第二季度在美國市場占有率達 48.5%，同時在中國擁有大型工廠並銷售汽車，與中國市場保持緊密聯繫。如今，特斯拉要求「去中國化」，意味著企業正在提前應對可能的供應鏈風險及政策變化。

評論表示，類似的動作近期也出現在美國通用汽車，該公司要求零件供應商在 2027 年底前替換中國零部件，使用美國或其他地區的產品。

共產黨分支小組在特斯拉上海工廠成立。 翻攝自 X 方舟子

根據統計，2024 年中國對美出口的汽車零件總額約 130 億至 200 億美元，占中國汽車零部件出口總額的約 15.6%，涵蓋車身零件、底盤零件、動力總成、輪胎、玻璃、電子零件及汽車芯片等。零件供應鏈的調整，對中美相關企業都將帶來挑戰。評論提醒，中國零件製造商需提前因應可能的市場變化。

對於供應鏈方面，評論分析，形成二、三十年的供應鏈在一至兩年內全面替換並不容易。以特斯拉北美工廠為例，其零件約 50% 由中國公司提供，其中 20% 直接出口北美，30% 則由中國供應商在墨西哥工廠供應。然而，美國對中國製造的汽車零件加徵關稅，以及中國零件出口成本上升，使美國汽車製造商調整供應來源以降低成本成為必然選擇。

特斯拉上海工廠 (資料照)。 圖 : 翻攝自騰訊新聞

評論指出，美國汽車企業在中國市場市佔率下降也是因素之一，例如通用汽車 2024 年在中國銷售量下降逾半，特斯拉在中國電動車市場市佔率降至 3.2%。因此，儘管短期內全面「去中國化」有難度，但調整供應鏈已成趨勢。

此外，評論提到，從歐洲企業的「去風險」到美歐企業的「去中國化」，反映出全球供應鏈正在因地緣政治和政策不確定性進行調整。部分跨國企業已開始減少對中國的依賴，例如 Nike、Apple、Intel 等企業縮減中國業務，部分產品轉向印度、越南生產。數據顯示，今年 1 至 9 月中國實際使用外資同比下降 10.4%，顯示投資環境和國際供應鏈調整都值得關注。

評論表示，對企業而言，供應鏈多元化和風險管理將成為未來的重要策略。

