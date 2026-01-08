特斯拉要蓋2奈米晶圓廠？馬斯克放話插旗半導體 專家曝可行性：台積電法說會給答案

​特斯拉執行長馬斯克揚言將顛覆無塵室的概念，在6日發布的Podcast節目《Moonshots》中，暗示特斯拉可能涉足半導體製造領域，更大膽預言特斯拉將建成一座具備2奈米製程能力的「骯髒」晶片廠，可以在裡面抽雪茄、吃漢堡。對此，財經專家王伯達在臉書分析可能性，聽起來像是馬斯克式的狂妄，不過背後是一個經過計算後的判斷，至於 預言會不會成真，一周後就有答案。

馬斯克​去年在股東會上拋出震撼彈，宣稱即使打造了多元化的全球供應鏈，但隨著自動駕駛與機器人應用的快速成長，仍然無法獲得滿足特斯拉的晶片需求，因此他想要蓋一座產能高達100萬片晶圓的超大型晶片工廠「TeraFab」，為自家生產晶片。​



外界原本以為是在開玩笑，沒想到，馬斯克日前在一檔Podcast節目中再度提起進軍半導體的野心，他直言，「我認為這些現代晶圓廠的無塵室有問題…我打賭特斯拉將擁有2奈米製程晶圓廠，而且我能在這座工廠吃起司漢堡及抽雪茄。」

先進晶片產能過於集中 全攬在台積電手中

對此，王伯達表示，這聽起來像是馬斯克式的狂妄，但背後是一個經過計算後的判斷：「我們將會遇到晶片牆」。​馬斯克的邏輯很直接，眼見於現在AI晶片的需求呈指數增長，但全世界的晶片產能幾乎都集中在一家公司手上，就是台積電。

王伯達指出，馬斯克被問到若要擁有自己的晶圓廠是否直接買下英特爾是最速成的方法？但馬斯克認為問題不是這麼簡單，從3奈米到2奈米，得到的改進只有10%。不是 3:2的比例改進，只是10%。而ASML的5000系列機器成本是兩倍，但只能做半個光罩。目前沒有人有明確的計劃使用5000系列的ASML機器。這意味著，技術已經到頂了，製程優勢不再是絕對優勢。而當技術到頂時，就會發生一件事：後進者更容易追上。

晶圓廠吃漢堡、 抽雪茄 馬斯克的理論經過縝密思考

王伯達分析認為，所以當馬斯克說特斯拉要建2奈米晶圓廠時，很可能是真的？他已經想清楚技術路徑了：晶圓全程維持隔離，在純氮氣盒中運輸，保持輕微正壓。惰性氣體環境中，任何生物或可燃物都很難存活，所以確實可以在廠裡吃漢堡抽雪茄，只要晶圓本身被妥善隔離。所以馬斯克的結論很務實：晶圓廠必須被建造，否則就等著撞上晶片牆。

「至於馬斯克的預言會不會成真，一周後就有答案。」王伯達指出，台積電將在1月15日舉行法人說明會，公布最新的資本支出計畫。目前市場預期2026年資本支出是440到500億美元，但如果馬斯克是對的，AI需求確實是指數增長，那台積電可能需要調高到更多。

王伯達強調，如果台積電大幅調高資本支出，那意味著產業接受了「AI 需求是指數增長」的判斷，全球將進入一場前所未有的產能競賽。如果仍維持謹慎增長，那就證明馬斯克的擔憂是對的。產業還在用線性思維應對指數變化，晶片牆會一直存在。而那時，或許會看到 Tesla 在德州或內華達的某個地方，真的開始興建那座可以「吃漢堡抽雪茄」的 2 奈米晶圓廠。這場半導體供需曲線的辯論，本質上是一場關於未來的豪賭。台積電的答案，一周後揭曉。

