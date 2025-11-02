特斯拉車主宿醉趕上班 老夫妻違規穿越馬路遭撞亡
今天（2）早上11點多，在新竹竹光路上發生一起嚴重的死亡車禍！遭撞的老夫妻當時從巷子走出來，沒有選擇走斑馬線，而是直接穿越馬路，結果肇事駕駛前一晚喝酒，宿醉趕著上班，高速撞上，造成兩人傷重，搶救後宣告不治。
老夫妻剛從巷子裡走出來，接著老先生看向左方，緊張拉著妻子閃躲，此時一台特斯拉高速行駛而來，將兩人當場撞飛到畫面外，連老婦人的鞋子都飛了出去，救護車火速趕到現場，遭撞的老夫妻已經倒在地上，一動也不動，失去呼吸心跳，救護人員持續搶救，與死神搶命，而身穿白衣的肇事女駕駛，在警方的陪同下，回車上拿證件，進行酒測，酒測值高達0.87，柏油路面上留下大片血跡，讓人看得怵目驚心，而老婦人手上提的水果也散落滿地。
附近民眾：「（老人家）他就是橫越，然後那個特斯拉就直接撞飛，而且他們是說飛得很（遠），我看到的時候已經，應該是沒有生命跡象了，鄰居說大概撞飛，整個飛出去2、3公尺，所以下來的時候，人是不動的。」
事發在2號上午11點左右，新竹北區竹光路上發生這起嚴重的交通事故，遭撞的老夫妻丈夫80歲，妻子75歲。據了解當時夫妻倆，從巷子出來後，沒有選擇一旁距離70公尺的斑馬線過馬路，而是直接橫越，結果女駕駛前一晚在家喝酒，一早酒還沒退，就危險上路，夫妻倆遭到高速撞擊，由於傷勢過重，送醫搶救後仍宣告不治。
竹市警交通隊交安組長王繕逢：「全案將依公共危險致死罪，移請新竹地檢署偵辦。」
儘管特斯拉擁有自動剎車系統AEB，但行駛路徑中突發出現的物體，仍無法急速判斷協助駕駛緊急剎車，女駕駛帶著酒意匆忙出門，老夫妻沒走斑馬線，釀成意外，彼此再多追悔都來不及。
