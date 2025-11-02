特斯拉車主酒駕 8旬夫妻雙亡

新竹市北區竹光路2日發生死亡車禍，40歲洪姓女駕駛上午11點多酒後開著藍色特斯拉轎車，疑似未注意車前狀況，撞上違規穿越馬路的吳姓老夫妻，80歲吳姓老翁、75歲林姓婦人多處骨折，當場失去生命跡象，送醫後仍不幸身亡。警方獲報後到場，洪女酒測值達每公升0.87毫克，已明顯超標，全案朝公共危險罪嫌偵辦。

新竹市消防局2日上午11點多接獲報案，指竹光路往公道三路方向發生車禍，現場行人倒地不起，立即派遣人車前往搶救。到場發現吳姓老翁頭後方5至10公分撕裂傷、右腳踝開放性骨折、左胸約5公分撕裂傷；林姓婦人頸部及右手開放性骨折，2人已失去生命跡象，緊急送醫搶救，仍因傷勢過重，雙雙宣告不治。

由於案發現場就在人來人往的竹光路上，馬路上血跡斑斑，令人怵目驚心。根據監視器畫面顯示，吳男、林女夫妻剛要從住家出門，林婦一手提著裝著水果的塑膠袋，一手挽著丈夫的手，離開巷子後，疑似為走捷徑，沒有走距離約70公尺斑馬線，欲直接穿越竹光路中央分隔島，未料竟遇上洪女開著藍色特斯拉轎車高速駛來，兩人見狀試圖側身閃躲，但仍當場遭特斯拉撞上噴飛，撞擊力道之大，該車副駕駛座前擋風玻璃直接破了1個大洞。

據悉，洪女在警局不斷啜泣，供稱是前一天自己一個人在家喝酒，早上酒氣仍未退，上午從桃園開著車要到新竹工作，沒想到發生意外，看到人時已來不及煞車。

警方初判，車禍肇因於洪女酒後駕車，吳姓夫妻剛從住家出門，未依標線或標誌穿越道路，遭洪女駕車衝撞。洪女經檢測酒精吐氣檢測值為每公升0.87毫克，遭警方帶回，預計3日早上警詢，全案朝公共危險罪嫌偵辦。