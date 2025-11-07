特斯拉車禍1死7傷！撞擊瞬間曝光「妻生日變尪忌日」

2025年11月6日，屏東縣恆春發生特斯拉車禍，先撞擊水泥預拌車，再撞利邊停等紅燈機車，造成1死7傷。讀者提供



屏東縣恆春發生特斯拉車禍，造成1死7人受傷。李男租賃特斯拉電車，與妻小一家共4人，南下替妻子慶生，返程時，先撞擊一輛水泥車，特斯拉失控又撞停等紅燈機車四貼蔡男一家四口。李男傷重不治，妻子生日成了丈夫的忌日。

撞擊瞬間影片顯示，特斯拉毫無剎車撞上行進間水泥預拌車右後車身，噴飛後再撞停等紅燈的機車，十分驚悚。恆春警分局員警獲報派員到場，李男當場失去生命跡象，送醫不治；李妻和雙胞胎小孩受傷送醫。而機車四貼的蔡男一家四口也受傷，蔡男恐需截肢保命。

事故發生在6日下午16時許，地點位在恆公與草埔路口，李男(26歲)駕駛租賃特斯拉附載太太(29歲)與雙胞胎小孩(4歲)，沿恆公路北向南直行行駛外快車道，追撞前方同向盧男(63歲)駕駛的水泥預拌車。

特斯拉往右前方噴飛，撞擊右側草埔路停等紅燈普重機車，騎士蔡男（33歲）及妻小(分別33歲、7歲、6歲)四人，撞擊後，特斯拉碎片又波及草埔路停等紅燈自小客車，致前車身受損。

李姓駕駛傷重，現場呈現OHCA，送醫急救，宣告不治。車上3名乘客手腳擦傷、意識清楚，卻也受傷送醫；蔡姓機車騎士夫妻雙腳開放性骨折，兩名小孩輕傷。

恆春警分局表示，水泥預拌車盧姓駕駛及蔡姓機車駕駛經酒測無酒精反應，本案計1人死亡、7人受傷（3位大人，4位孩童），車禍原因尚在調查，呼籲駕駛行駛時應注意周遭狀況，隨時提高警覺，並遵守車速限制。

