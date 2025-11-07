特斯拉車禍1死7傷！撞擊瞬間曝光「妻生日變尪忌日」
屏東縣恆春發生特斯拉車禍，造成1死7人受傷。李男租賃特斯拉電車，與妻小一家共4人，南下替妻子慶生，返程時，先撞擊一輛水泥車，特斯拉失控又撞停等紅燈機車四貼蔡男一家四口。李男傷重不治，妻子生日成了丈夫的忌日。
撞擊瞬間影片顯示，特斯拉毫無剎車撞上行進間水泥預拌車右後車身，噴飛後再撞停等紅燈的機車，十分驚悚。恆春警分局員警獲報派員到場，李男當場失去生命跡象，送醫不治；李妻和雙胞胎小孩受傷送醫。而機車四貼的蔡男一家四口也受傷，蔡男恐需截肢保命。
事故發生在6日下午16時許，地點位在恆公與草埔路口，李男(26歲)駕駛租賃特斯拉附載太太(29歲)與雙胞胎小孩(4歲)，沿恆公路北向南直行行駛外快車道，追撞前方同向盧男(63歲)駕駛的水泥預拌車。
特斯拉往右前方噴飛，撞擊右側草埔路停等紅燈普重機車，騎士蔡男（33歲）及妻小(分別33歲、7歲、6歲)四人，撞擊後，特斯拉碎片又波及草埔路停等紅燈自小客車，致前車身受損。
李姓駕駛傷重，現場呈現OHCA，送醫急救，宣告不治。車上3名乘客手腳擦傷、意識清楚，卻也受傷送醫；蔡姓機車騎士夫妻雙腳開放性骨折，兩名小孩輕傷。
恆春警分局表示，水泥預拌車盧姓駕駛及蔡姓機車駕駛經酒測無酒精反應，本案計1人死亡、7人受傷（3位大人，4位孩童），車禍原因尚在調查，呼籲駕駛行駛時應注意周遭狀況，隨時提高警覺，並遵守車速限制。
更多太報報導
完整時間軸／謝侑芯猝死變謀殺轉折關鍵 黃明志最重死刑
噁運將爬後座性侵…22歲女「子宮、陰道」全受損 拒絕再沉默！「為何像是我犯了罪？」
黃明志「4毒品反應」！警懷疑有性行為、「護理女神」遺體被移動
其他人也在看
恆春重大車禍！特斯拉導彈式…追撞水泥預拌車「攪4大4小」駕駛慘死
爸媽載著剛下課的孩子遇劫！屏東縣恆春鎮恒公路麥當勞前，今（6）日下午16時許，發生一起驚悚追撞車禍，一輛白色特斯拉失控如導彈，不偏不倚追撞水泥預拌車，再往前「攪擠」停等紅燈的騎士，一共造成7人受傷（3大4小），男駕駛則受困特斯拉內呈現OHCA狀態，經搶救後傷勢過重仍回天乏術。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
MLB道奇「日籍三本柱」助奪冠！揭開大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希豪華座駕收藏｜名人車庫
日前大聯盟洛杉磯道奇隊在世界大賽勇奪冠軍，全城沉浸於熱烈的慶祝氣圍中。道奇能完成二連霸，隊中三位日本選手──大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希功不可沒。大谷翔平在國聯冠軍系列賽奪下MVP，山本由則以3場勝投拿下世界大賽MVP，展現壓倒性實力。離開球場後，三位日籍球星在座駕選擇上，也展現各自獨特品味，本文帶你一同盤點「日籍三本柱」的愛車。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 7 小時前
日系車最後一搏？2025 Japan Mobility Show 日本移動展5大看點曝光
2025 Japan Mobility Show是近期車壇熱點，看著日本車廠傾巢祭出壓箱寶，彬彬有禮地向全世界展示獨家絕學。你一定想知道本屆車展有哪些重點？日本汽車產業要往哪裡走？讓我們看下去。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
最新畫面曝光！特斯拉「砲彈式擊中預拌車」…大片煙塵中又撞倒4貼機車
屏東縣恆春鎮麥當勞前的路口6日下午發生一起慘烈車禍，一輛特斯拉行經該處時不知何故高速撞上前方的水泥預拌車後，再失控波及一輛機車，造成26歲特斯拉駕駛李男傷重不治，同車的妻子、2名4歲小孩輕微擦傷、意識清楚，被波及的機車騎士蔡男（33歲）與後座妻子（33歲）雙腿骨折，同車的2名分別為6歲、5歲的孩子輕微擦傷，目前最新車或畫面也已曝光，當時特斯拉不知何故高速衝撞預拌車，現場揚起大片煙塵，緊接著再波及到三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
「你擋在這邊幹嘛」違停擋路還下車嗆聲 駕駛遭「罵回車上」
「你擋在這邊幹嘛」違停擋路還下車嗆聲 駕駛遭「罵回車上」EBC東森新聞 ・ 1 天前
Honda 全新入門 SUV 特仕亮相！專屬套件強化越野風格 售價同步揭曉
Honda 近日在印度為全新入門休旅 Elevate（日規稱 WR-V）追加 ADV Edition 特仕版，透過專屬外觀內裝配備強化粗獷越野氣勢，當地開價 152.9 萬盧比（約台幣 53 萬元），以實惠價格提供一個更具戶外風格的入門 SUV 選擇。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
墾丁慶生天人永隔！他駕特斯拉0煞車 遭撞夫妻恐截肢
墾丁慶生天人永隔！他駕特斯拉0煞車 遭撞夫妻恐截肢EBC東森新聞 ・ 3 小時前
快訊／國3竹崎路段嚴重車禍！小貨車「高速追撞」2人送醫不治
國道三號南下291公里處，也就是靠近嘉義竹崎鄉路段7日上午10點20分左右發生車禍，消防局獲報後派遣人車前往救援，國道警方趕抵現場後已先行將南下車道封閉，目前現場還在排除中，警方建議用路人提早改道。詳細車禍原因還要釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
Toyota Land Cruiser FJ源自中國設計師？但…事實總是比較殘酷的
Toyota Land Cruiser FJ源自中國設計師？但…事實總是比較殘酷的SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
新北三重車禍！汽機車路口發生碰撞 騎士噴飛「空中旋轉2圈」重摔地
昨（5日）下午3時許，新北市三重區正義北路、安慶街口，發生一起交通事故，28歲的陳姓男子駕駛自小客車，於正義北路路邊起步迴轉時，不慎與22歲陳姓機車騎士發生碰撞，陳姓騎士當場噴飛、空中旋轉2圈，後座乘客也被擊落，最後2人重重摔倒在地，警消獲報後趕抵，立即將傷者送醫救治。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
國3嘉義竹崎段車禍 小貨車追撞前車、2人懸掛車頭慘死
國道3號南下嘉義縣竹崎段291公里處，今天早上10時20分許發生2死1傷重大車禍事故，31歲盧姓男子駕駛貨車疑未注意車前狀況，追撞由40歲李姓男子駕駛的大貨車，在強力撞擊下，盧男駕駛的貨車車頭全毀，他與乘客、菲律賓籍移工的身體拋掛在車頭擋風玻璃處，景象駭人，當場沒有生命跡象，2人送醫後都不治；車禍發自由時報 ・ 2 小時前
開車遇襲重砸愛車 員警鍥而不捨揪出砂石車
中部中心／吳璽璸 台中報導天外飛來橫禍！台中市一名駕駛，行經南屯區向上路時，車輛突然遭"暗器"擊中！一個類似鐵架的物件，應該是防捲入裝置欄杆，上班途中突然飛過來，導致愛車受損，所幸人沒受傷，趕緊報警，調閱監視器比對，找出是砂石車肇事。開車保持安全距離，突然看到前方車輛，一個往左move閃掉，受害駕駛還來不及反應，迎面飛來一個鐵架，正面迎對，直往車子砸來！嚇得車主趕緊煞車。38歲的周姓駕駛原本要開車上班，行經台中市南屯區向上路時，遇上道路暗器，車頭前方受損，還好人沒事，只是嚇得不輕，還沒上班先前往警局報案。到底是誰放出暗器？不明掉落物 前車閃過車輪壓過鐵架邊 後車遭殃遭砸中（圖／翻攝畫面）台中第四警分局交通分隊長蘇于真：「當時車輛遭前方車輛，捲起之防捲入裝置欄杆擊中受損，聯繫近30部路過車輛的駕駛，加上有熱心民眾提供線索，鎖定肇事砂石車，通知68歲的饒姓駕駛到案。」警方聯繫近30部路過車輛的駕駛 通知68歲肇事砂石車駕駛到案（圖／警方提供）一整個鐵架掉在馬路上，被經過車輛壓得凹凹凸凸，警方調查掉落物，是一個防捲入裝置欄杆，調閱行車紀錄器、監視器，逐一比對、聯繫近30部路過車輛的駕駛，鎖定肇事砂石車。68歲的肇事駕駛聲稱，行駛間依稀聽到零件掉落響，但礙於車流繁忙，沒有貿然停車檢查，車上物品沒綑綁牢靠，警方最高可開罰新臺幣6000元罰鍰。警方積極追查，幫被害車主找到肇事駕駛，得以求償。民眾上班途中車輛遭前方車輛捲起之防捲入裝置欄杆擊中受損（圖／警方提供）原文出處：開車上班途中遇「暗器」 砂石車防捲杆掉落砸後車 更多民視新聞報導高齡駕駛又出事! 74歲翁"拐錯巷弄"暴衝撞進民宅驚險! 騎士搶黃燈撞雙載機車 駕駛偏離車道撞整排機車爸出車禍亡 狠心親戚竟侵吞87萬賠償款！年幼姐妹慘遭遺棄地檢署民視影音 ・ 1 天前
恆春驚悚車禍1死7傷 特斯拉追撞水泥車再撞機車｜#鏡新聞
屏東恆春的恒公路麥當勞前，昨天(11/6)下午4點多，發生一起重大車禍！一名男子駕駛租來的特斯拉，載著家人要到恆春遊玩，疑似未注意車前狀況，煞車不及追撞前方正在停等紅燈的水泥車，之後再撞上4貼的機車騎士，造成1死7傷。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 6 小時前
獨／心虛肇逃？「車頭撞爛」沿路問修車廠在哪 真相曝光
高雄一輛車頭全毀的汽車引發民眾側目，駕駛竟沿路詢問修車廠卻拒絕拖吊，讓人質疑是肇事逃逸？經查，原來是駕駛自撞分隔島，雖有人幫忙報警，但他見警察來，立刻開車離開現場！目擊者指出，肇事者在新莊路口自撞，車頭保險桿瞬間噴飛，駕駛愣了近5分鐘後見警察到場，隨即驅車離去。警方表示，此舉雖未構成肇逃罪，但如此行徑仍存有安全隱憂。TVBS新聞網 ・ 1 天前
桃園捷運綠線北段5站區間 展開動態測試
[NOWnews今日新聞]桃園捷運綠線建設持續傳出捷報，捷運工程局宣布，綠線列車進一步擴大測試範圍，從原先今年7月中旬的G13(南竹中正北)站至G14(蘆竹中正北)站2個高架車站區間，再延伸至G15b...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
Audi A3 推 26 年式陣列更新，售價 142 萬起！
Audi 2026 年式 A3 Sportback 全車系升級標配智慧駕駛輔助科技，導入「前方橫向車流輔助系統」、「Park assist plus 自動停車輔助系統」與「360 度環景輔助系統」，以安全科技打造更安心、更直覺的都會駕馭體驗，建議售價自 142 萬元起。2GameSome ・ 1 天前
M Sport 運動套件上身！BMW 26 年式 X1 199 萬起發表上市！
BMW 總代理汎德今（6）日正式發表全新年式BMW X1 M Sport豪華運動休旅，導入 X1 sDrive18i M Sport 與 X1 sDrive20i M Sport 兩款車型，建議售價分別為新台幣 199 萬元 與 220 萬元。GOCHOICE購車趣 ・ 22 小時前
國道塞爆！國1南向麻豆段貨車翻車 車速不到30公里
今（7）日清晨7時43分，國道1號南向309.8公里，麻豆到安定路段發生一起翻車車禍，一輛貨車整台側翻在國道上，疑似因為追撞才導致這起事故，目前警方正在現場調查並排除狀況中，不過這起事故也造成該路段嚴重回堵，車速僅剩下27公里。中天新聞網 ・ 6 小時前
鋼砲回歸 現在可以用國產車的價格、買到福斯GTI
Volkswagen正式在台推出The new Polo GTI，以114.8萬元起的限時優惠價開啟小鋼砲新時代。這不只是Polo家族的巔峰代表，更是GTI誕生50週年的壓軸之作，傳承賽道基因、結合現代科技，讓熱血與智慧一次兼得。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
MV Agusta希望你按照喜好自己訂製機車！台灣則是不容許你與別人不一樣！
MV Agusta希望你按照喜好自己訂製機車！台灣則是不容許你與別人不一樣！SiCAR愛車酷 ・ 1 天前