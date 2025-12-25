特斯拉車門打不開「美啟動調查」 隱藏式門把疑釀10年15死

特斯拉遭美啟動調查。（示意圖／達志／美聯社）

美國汽車安全監管機構再度將矛頭指向特斯拉（Tesla）！美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）旗下的缺陷調查辦公室（Office of Defects Investigation）於23日正式啟動缺陷調查，針對2022年款特斯拉Model 3展開審查，原因是該車款的緊急車門手動開啟裝置，在事故或緊急情況下可能不易開啟，且標示不清不易操作，恐影響逃生與救援。

綜合外媒報導，請願內容指出，特斯拉Model 3雖以電子按鈕作為主要開門方式，也設有機械式緊急開門裝置，但該裝置位置隱蔽、沒有清楚標示，且設計不直覺，特別是後座乘客在緊急狀況下，往往難以迅速找到並操作。

此次調查涵蓋約17萬9,071輛車，目前仍處於「缺陷請願（defect petition）」階段，是否進一步立案、甚至要求召回，仍有待監管單位評估。NHTSA強調，啟動調查並不代表一定會召回，但若確認涉及安全缺失，後續可能採取進一步行動。

這起調查源自多起實際事故與車主投訴。其中，美國喬治亞州一名車主曾在車輛起火後受困車內，因找不到緊急開門裝置，只能爬到後座踢破車窗逃生。他表示，交車時從未被清楚告知緊急機械把手的位置，也沒有任何明顯標示，事後隨即向NHTSA提出缺陷申訴。

近年來，類似案例也持續掀起外界質疑。11月才有一名特斯拉車主，因一起Model S火燒車事故提告，事故中車內5人全數罹難，家屬指控車門設計缺陷導致乘客受困無法逃生。2024年11月，加州舊金山郊區一輛Cybertruck發生碰撞起火事故，造成兩名大學生死亡，家屬同樣指控隱藏式車門把手設計使人受困於燃燒車輛中。

《彭博社》調查指出，過去10年間，美國至少發生12起涉及特斯拉車款的致命事故，共造成15人死亡，事故共通點在於車輛碰撞起火後斷電，電子式車門把手失效，導致乘客無法及時逃生，而救援人員也難以迅速找到手動開門機構。

事實上，這並非特斯拉首次因車門設計遭到關注。NHTSA於2025年9月也曾針對約17萬4,290輛Model Y展開初步評估，原因是接獲多起電子車門把手失靈的通報，並要求特斯拉提供車門系統設計與故障處理相關資料。若未能「完整、準確或即時」回應，恐面臨高額罰款。

隱藏式電動車門把手原本被視為電動車創新的象徵，主打降低風阻、提升續航力，但如今卻逐漸成為全球監管機構關注的安全焦點。聯合國車輛法規協調論壇（UN）已針對電動車門在斷電時難以開啟的問題展開討論；歐盟監管機構也發布正式警告，指出電子車門把手已造成多起致命事故，呼籲車廠立即改善設計，而南韓、德國、荷蘭等國同樣提出安全警示。

特斯拉設計總監霍茲豪森（Franz von Holzhausen）日前受訪時坦言，未來不排除重新設計車門系統，考慮將電子與手動開門機制整合，讓使用者在緊急情況下能更直覺操作。

