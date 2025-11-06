特斯拉追撞水泥車再擊落機車 駕駛傷重不治釀7傷

屏東恆春今天下午發生嚴重車禍。（翻攝畫面）

屏東恆春今（6日）天下午4時許發生嚴重車禍，一輛特斯拉失控追撞前方水泥車，再波及路邊停等紅燈的2大2小機車騎士及乘客，特斯拉駕駛一度受困車內，被救出時已失去生命跡象，送醫宣告不治，車上則有妻小3人，一場車禍造成7傷1死。

屏東恆春台26線臨近麥當勞路段，今（6日）下午4時許一輛特斯拉追撞水泥預拌車，約30多歲男性駕駛當場受困車內，經過警消20多分鐘努力，將人救出，無呼吸心跳，緊急送醫搶救仍不治，車上另有1名大人2名小孩。

據了解，特斯拉先失控撞上前方水泥預拌車，偏移車道後撞上一旁停等紅燈的機車，機車駕駛載有1大2小，特斯拉隨後再衝撞路旁民宅牆角，車頭幾乎全毀，肇事責任有待警方近一步釐清。





