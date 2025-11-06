特斯拉追撞水泥車7傷1受困 2機車慘遭波及

即時中心／温芸萱報導

屏東恆春鎮今（6日）下午發生嚴重車禍，一輛特斯拉疑似從後追撞水泥車，連帶波及兩輛機車，現場7人受傷（3大4小），另有1人被困車內，消防隊趕抵後迅速將人救出。共送醫8人，至於車禍原因仍待警方釐清。

屏東恆春鎮今天下午4時上演驚險車禍！一輛特斯拉疑似從後追撞水泥車，連帶波及兩輛機車，現場一片混亂，共有7人受傷（3大4小），還有1人被困在車內。消防隊立刻到場破壞車輛，16時22分順利將受困者救出，至於事故原因仍待警方釐清。

本次車禍共計後送醫8人，其中恆春旅遊醫院收治2人（1男1女，其中1名男子OHCA）、南門醫院收治2人（1男1女）、恆春基督教醫院收治4名兒童（1男3女）。現場傷者包括特斯拉車上2大2小，以及兩輛機車各2大2小，還有水泥車駕駛1人受傷。

警方提醒，駕駛開車務必保持安全車距，切莫離水泥車這類大車太近。

遭波及的機車。（圖／民視新聞翻攝）

遭波及的機車。（圖／民視新聞翻攝）

特斯拉撞的幾乎全毀。（圖／民視新聞翻攝）

特斯拉撞的幾乎全毀。（圖／民視新聞翻攝）

遭追撞的水泥車。（圖／民視新聞翻攝）

遭追撞的水泥車。（圖／民視新聞翻攝）《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

