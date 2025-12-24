特斯拉這次贏了！Google自駕車遇停電「集體發呆」變磚頭 馬斯克一句話補刀

美國舊金山近日爆發大規模停電，紅綠燈也因此全面故障，不過未料讓混亂狀況更為加劇的，竟是大量的無人駕駛計程車Waymo因無法辨識號誌異常，直接停在馬路中央變成「路障」，不僅在美國網路引發熱議，特斯拉執行長馬斯克也趁機強調「特斯拉完全沒被影響」，大酸自駕車競爭對手Google。

這次​舊金山因變電站火警而引發大停電，約13萬戶家庭與企業受影響，而Waymo是Google母公司Alphabet旗下的自動駕駛車隊，也意外成為馬斯克打自家自駕車Robotaxi廣告的好時機。

從網友發布在X上的影片中能看到，許多Waymo直接堵在十字路口，後面的車不斷按喇叭，有的被迫繞道而行、有的直接無法移動，讓原先因停電就混亂的馬路更為壅塞。

而馬斯克也在X發文，除了轉發Waymo停在路口發呆的影片，也附上一段特斯拉自駕車在類似的漆黑環境下，順利行駛通過路口的畫面，直言「特斯拉的Robotaxi完全沒受停電影響」大酸Waymo。

據指出，Waymo的系統結合光學雷達與相機，同時極度依賴地圖與交通規則，因此在一般情況下相當穩定，但當碰到紅綠燈熄滅、行人異常穿越等狀況時，系統就會因找不到安全地帶而直接停下。

而特斯拉則是依賴純視覺加上數據，模擬人類視覺去學習駕駛策略，不高度依賴地圖、感應器等外部基礎設施，因此在停電狀況下仍能維持行駛。不過也有專家表示，因為Waymo是完全無人的自動駕駛服務，因此在安全責任上採取極度謹慎的策略，相對特斯拉自駕仍屬輔助駕駛的範圍，人類仍需負主要駕駛責任。

