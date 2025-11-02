特斯拉酒駕奪命！ 新竹老夫妻勾手過馬路遭撞飛雙亡

新竹市一名洪姓女駕駛今（2）日上午11點開著特斯拉，撞上一對正在穿越馬路的老夫妻，兩人當場失去生命跡象，送醫急救仍不幸身亡。女駕駛酒測值高達0.87，被依過失致死及公共危險罪送辦。

事發在新竹市北區竹光路，當時吳姓老翁與林姓老婦人提著水果正從巷弄內的住家出門，手勾著手穿越馬路，走到半路時突然一輛特斯拉疾駛而來，老夫妻雖想往旁邊閃避，但已經來不及被猛力撞上。

女子開特斯拉酒駕奪命。圖／台視新聞

救護車到場後路面殘留下大片血跡，夫婦兩人緊急送醫仍傷重不治。而開車的女駕駛酒測值高達0.87，涉犯過失致死和公共危險罪。

據了解，酒駕肇事的洪姓女子從桃園到新竹工作，聲稱前一晚在家喝酒，酒還沒完全退就開車出門，詳細事故經過仍需警方持續釐清。

※請注意：飲酒過量 有害健康 禁止酒駕

新竹／綜合報導 責任編輯／網路中心

