特斯拉銷售遇怪象！「Model Y」零庫存卻僅掛牌1輛 真相曝光

特斯拉近期證實，目前Model 3、Model Y的現貨車已經全數賣光，訂單甚至排到明年。（圖／Tesla官網）

台灣電動車市場呈現特殊現象，特斯拉近期確認台灣市場的Model 3與Model Y現貨車已全數售罄，新訂單交車時間延後至明年，然而11月Model Y的掛牌數僅有1輛，與熱賣缺車的說法形成強烈對比。專家解釋，這並非銷售動能減弱，而是受到船期與配額限制影響，特斯拉每季僅有一艘船集中交付訂單車輛，11月正處於交車空窗期，12月才會陸續恢復交車，年底下訂的車主最快可能要等到明年3月才能拿到車。

雖然特斯拉在美國市場上個月銷量下滑約23%，創下近四年新低，但在台灣市場，兩款主力車型卻賣到沒有現貨。專家表示，特斯拉的銷售模式與傳統車廠不同，掛牌數不會呈現每月平均分布，而是集中在特定交車時點，因此短期數據波動較大。

即使需要等待，特斯拉在台灣市場仍然相當搶手。11月電動車掛牌冠軍由Model 3以462輛奪下，Luxgen n7退居第二名，第三名則是Toyota bZ4X。若以品牌來看，特斯拉仍穩居電動車市佔第一。許多民眾表示，特斯拉空間表現佳、避震舒適，自動輔助駕駛體驗明顯，是吸引他們購車的重要原因。

特斯拉Model 3是11月掛牌電動車冠軍，總共462輛 ，第二名是Luxgen n7，第三名則是 Toyota bZ4X。（圖／AI生成示意圖）

隨著年底換車潮來臨，各大品牌也紛紛推出優惠搶市。特斯拉部分車款推出8至10萬元折扣，搭配汰舊換新最高可省15萬元。Luxgen n7則針對不同版本進行外觀、配件與系統升級。Toyota bZ4X主打「加量不加價」，續航里程從原本600多公里提升至最高743公里。不只燃油車，電動車市場在年底同樣持續競爭升溫。

年末換車潮，各大品牌祭出優惠，電動車市場競爭也相當激烈。（圖／TVBS）

Tesla Taiwan sells out Model 3 and Model Y inventory

