特斯拉銷量全面下滑 馬斯克能否扭轉乾坤？

（德國之聲中文網）特斯拉在全球三大汽車市場歐洲、中國和美國都面臨銷售壓力。根據歐洲汽車制造商協會周二（11月25日）發布的數據，特斯拉10月份在歐洲的銷量同比下降了48.5%。這意味著，今年以來，特斯拉在歐洲的銷量下降了約30%，而同期，歐洲整個電動汽車的銷量卻增長了26%。

據 Visible Alpha 預測，特斯拉今年的全球汽車交付量下降 7%，2024年的預計是下降 1%。

這波市場疲軟開始於去年年底，此前馬斯克公開力挺極右翼人士，引發了歐洲各地的抗議活動。近幾個月來，馬斯克在政治上相對低調，但他的歐洲業務仍未恢復，這表明存在根本性的問題。

2023年，燃油車和電動車加在一起，特斯拉Model Y SUV 曾是全球暢銷車的領跑者，但如今，特斯拉的銷量排名已經下滑，競爭對手推出了一系列改進型電動汽車，價格更親民，而特斯拉的車型陣容既過窄又陳舊。

去年年底，馬斯克告訴股東，他預計2025年銷量將增長20%至30%。今年1月，公司預計銷量將恢復增長，但未給出具體數字。到了今年第二季度，公司撤回了這一預期。

今年10月，特斯拉表示，任何增長都取決於宏觀經濟因素，以及增加自動駕駛功能和提高產能的速度。

被大眾反超

特斯拉的困境在歐洲最為嚴峻，那裡有十幾款售價低於3萬美元的電動車型，而且還有更多車型即將上市。一波涵蓋電動汽車、汽油車和混合動力的中國品牌，正以引人注目的設計和更豐富的選擇湧入歐洲。

路透社采訪的分析師認為，特斯拉在歐洲的困境難以迅速解決，因為它僅提供兩款面向大眾市場的車型：Model 3轎車和Model Y。

在英國，市場上有超過150款電動車型，涵蓋眾多品牌，包括許多來自中國的新興競爭對手，而且明年至少將有50款新電動車型上市。這50款車裡，沒有一款是特斯拉。

在歐洲地區，比亞迪在10月份售出了17,470輛汽車，是特斯拉的兩倍多。截至到9月底，德國大眾汽車的電動車銷量同比增長78.2%，達到52萬2600輛，是特斯拉的三倍，這表明特斯拉在歐洲電動汽車市場的主導地位正在衰落。

“埃隆·馬斯克面臨的問題不僅僅是他自己的汽車和中國汽車制造商，”杜伊斯堡-埃森大學CAR智庫負責人杜登霍夫說，“馬斯克面臨的另一個問題是，歐洲人已經迎頭趕上。”

中國銷量下滑，美國市場前景不樂觀

在中國，特斯拉的銷量和市場份額都在下滑，盡管下滑幅度不及歐洲。特斯拉在中國的交付量10月份跌至三年來的最低點，同比下降了35.8%。今年截至10月份，特斯拉在中國的銷量下降了8.4%。

在那裡，特斯拉面臨著一系列重振旗鼓的中國品牌，例如奇瑞，以及小米的新晉品牌。小米的YU7自6月份上市以來迅速崛起，成為Model Y的競爭對手。

在美國，特斯拉9月份的銷量激增18%，這主要得益於9月底7500美元稅務抵免政策到期前搶購的因素。這一趨勢在10月份逆轉，銷量迅速下降了24%。

汽車行業高管預計，美國電動汽車市場將持續低迷。

不過，隨著通用汽車、福特和本田等傳統汽車制造商縮減電動汽車車型，降低投資，特斯拉或能從中受益。

有分析師認為，特斯拉近期推出的簡化版Model Y和Model 3，價格比之前降低約5000美元，這將有助於提升市場份額。

一些分析師認為，特斯拉需要一款新車型來重振銷量，但目前幾乎沒有跡象表明特斯拉研發人類駕駛的新車型：馬斯克已將重心轉向自動駕駛出租車和人形機器人。

然而，馬斯克的新薪酬方案並不要求銷量大幅增長。如果特斯拉在未來十年內平均每年售出120萬輛汽車，並伴隨股價上漲，這位首席執行官就能獲得數十億美元的獎勵。但是，這可比該公司2024年的銷量減少了約50萬輛。

