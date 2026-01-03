特斯拉銷量創2022年以來新低 3因素電動車龍頭寶座遭比亞迪奪走

特斯拉銷量連續兩年下滑，全年交付量約164萬輛，創下近年新低；中國比亞迪則以226萬輛純電動車銷量正式超車，躍居全球第一。分析指出，馬斯克高調投入政治、美國電動車補助退場，以及產品線老化，成為特斯拉銷售受挫主因；反觀比亞迪憑藉完整供應鏈與技術布局，成功改寫全球電動車版圖。

全球電動車版圖在2025年大洗牌！特斯拉（Tesla）銷量連續2年下滑，2025年交付量僅約164輛，創下自2022年以來的最低紀錄。然而，與此同時，中國比亞迪（BYD）以全年226萬輛純電動車的銷量正式超車，搶下全球電動車銷售寶座。

馬斯克鮮明右派立場重創銷售

特斯拉銷量重挫的首要因素，連執行長馬斯克（Elon Musk）也承認的是，他的政治參與。馬斯克在2025年初成為川普政府的親密顧問，並領導「政府效率部」（DOGE），並在5月退出，之後受訪時，馬斯克甚至坦言，如果時間倒流，他不會再加入DOGE。

馬斯克鮮明的政治立場引發了消費者的強烈抵制，特別是在歐洲，特斯拉傳統上較為青睞環保與自由派的客戶群，馬斯克對德國極右翼政黨另類選擇黨（AfD）的支持更導致銷量崩跌，2025年12月特斯拉在法國的新車掛牌數較去年同期下滑66%，在西班牙下跌44%。

美國電動車稅賦優惠到期

另外一個沉重打擊來自美國政策的更迭，川普政府在2025年9月底逐步取消7500美元電動車購車抵免政策，雖然消費者在在補助截止前曾出現一波搶購潮，推升了第三季的業績，但隨後需求便出現「斷崖式下跌」。

2025年特斯拉第四季的交付輛僅41.8萬輛，較去年同期下滑15.6%，也低於華爾街分析師的預期。

產品線陳舊 Cybertruck只吸引小眾

此外，相較於競爭對手的推陳出新，特斯拉的產品線被認為過去陳舊，主力車型Model 3與Model Y的車身樣式自發表以來幾乎沒有變動。

而被寄予厚望的新車型Cybertruck銷售表現令人失望，被視為僅能吸引小眾市場的產品。儘管特斯拉在10月推出了價格更低的「簡配版」Model 3與Model Y企圖挽回劣勢，但目前看來成效有限。

不只價格戰！比亞迪強勢超車

比亞迪則憑藉強大的本土供應鏈與多元的產品策略實現了28%的年增長，其價格帶從7800美元的平價小車到20萬美元的超級跑車，比亞迪提供了特斯拉無法企及的價格跨度。

比亞迪在2025年更推出了「五分鐘快充」與「免費自駕功能」，並積極在歐洲與東南亞擴充門市，正式從特斯拉手中奪走純電動車的銷售冠軍。

值得注意的是，馬斯克曾於2011年嘲笑比亞迪的產品，今非昔比，恐怕也是馬斯克始料未及。

投資人照樣買單 馬斯克挑戰兆萬富翁

然而，儘管車子賣不動，投資人對馬斯克依舊充滿信心。特斯拉股價在2025年逆勢上漲約11%，主要是因為市場看好其在AI、無人駕駛出租車（Robotaxi）及人型機器人（Optimus）的轉型。

馬斯克更在2025年贏得歷史性的薪酬方案，隨著SpaceX有望上市，馬斯克極可能在2026年成為全球首位「兆萬富翁」（Trillionaire）。對於馬斯克而言，或許戰場早已不再傳統的汽車銷售，而是在於誰能統治AI自駕的未來。